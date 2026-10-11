小琉球國慶連假萬人登島…垃圾暴增2到3倍 機車違停開16張罰單

國慶連假，屏東縣離島鄉琉球鄉再度迎來萬人登島，也衍身亂象頻傳，亂丟垃圾，隨意棄置鞭炮，也有遊客將租賃機車違停在槽化線，東港警分局表示，機車違停槽化線，10日晚間獲報後，開出16件違停罰單。

東港警分局表示，10日晚間7時20分接獲報案，琉球鄉中山路與民生路口機車違停，警方到場發現是機車違停在路口槽化線，當場依違反道路交通管理處罰條例第56條規定舉發違停16件。

據了解，16件違停的機車均為租賃車，違停機車違反道交條例第56條，可處600元到1200元罰鍰。警方現場逕行舉發開罰。

另外，網路threads社群有網友發文，有人亂丟垃圾，堆置路口，還有燃放過後的鞭炮等。屏東縣環保局表示，根據最新修正公告的廢棄物清理法規定，棄置垃圾行為人可處1200元以上10萬元以下罰鍰；每到連假，琉球萬人登島，環保局統計，連假期間垃圾量增加為平日2到3倍。