高雄無邊際泳池酒店被控「假日吵個沒完」 環保局公布實測數字

適逢國慶日連假，高雄承億酒店泳池酒吧開幕，熱鬧音樂引來左鄰右舍抱怨噪音擾民，讓人假日夜晚無法好好休息。為此飯店致歉，並表示日後會改善。高市環保局指出，第一次稽查有超標，24分鐘後複查已在標準分貝內。

承億酒店以無邊際泳池著稱，因逢連續假日，晚間音樂太吵引爆鄰居怒火。鄰居發文抱怨說，大家假日都想休息，新搬來沒幾年的飯店若辦活動，附近鄰居就得承受6至10小時的噪音，昨晚又吵個沒完，每次檢舉都沒用，打電話去酒店罵人，他們一樣不管你。

針對噪音擾民事件，環保局表示，昨日（10月10日）晚間7時35分派員稽查，發現24樓泳池酒吧開幕活動使用擴音設備，現場量測均能音量為63.2分貝，已超過第三類噪音管制區擴音設施晚間管制標準62分貝，違反噪音管制法第9條規定，限期10分鐘內改善。

環保局說，檢測人員在晚間7時59分複測，音量未逾標準62分貝，仍請業者注意音量控管，以維護近鄰生活安寧。

承億表示，10月10日 適逢國慶連假及餐廳開幕活動，為避免夜間音量影響到鄰近社區，酒店與主辦單位事前協議活動於日間傍晚開始，並定於夜間9時結束。因活動聲音受建築物條件影響，仍傳到附近社區，昨日皆有配合主管機關檢測，後續將持續注意並控管活動音量。

高市環保局人員接獲檢舉第一次檢測為63.2分貝，已超過管制標準1.2分貝。圖／高市環保局提供