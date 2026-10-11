13歲男童戲水險滅頂 來義鄉公所：二峰圳源頭地形複雜流速快禁戲水

屏東縣來義鄉擁有百年歷史二峰圳，國慶連假首（9）日中午發生13歲男童跟家人到林邊溪中丹林附近烤肉戲水，男童險溺水意外，警消搜索近4小時平安獲救，現場研判溺水位置在二峰圳源頭進水區。來義鄉公所在臉書發文嚴正呼籲，「請勿在二峰圳源頭進水區戲水」。

「請勿在二峰圳源頭進水區游泳、戲水！」來義鄉公所發文表示，二峰圳源頭進水區與相關集水設施具高度危險性，水流湍急，水下地形複雜，且可能存在不易察覺空洞與縫隙，若發生意外，將大幅增加救援難度，勿因一時疏忽或心存僥倖而冒險下水。

來義鄉公所表示，公所與縣府水利處早就在相關地點設「禁止游泳」及禁止戲水等警告告示牌，請民眾務必遵守相關現場告示與規定，勿擅自進入危險區域，「告示牌是重要的安全警示，請勿忽視，共同維護自身安全」。

這起溺水事故發生在國慶連假首日，本月9日中午，消防局接獲報案，來義鄉來義大橋下游疑溺水失蹤，報案人說，13歲男童戲水沉入水中看不到人了，派來義、萬巒、新埤、潮州、龍泉分隊、第二大隊及特搜大隊共計9車、18人（含3潛水人員）、1艇及2台空拍機前往。

來義鄉公所表示，現場研判溺水位置可能在位在二峰圳源頭進水區，水流湍急，增加搜救難度，需排除水流障礙，才能利於後續救援。

來義鄉長莊景星接獲通報並到現場，隨即與公所財經課協調，緊急聯繫廠商調派2輛怪手前往二峰圳集水廊道支援，機具調度及現場協調，協助搜救人員在預判落水點前方土方開挖，阻擋及調整水流方向，降低水流對救援作業的影響，為搜救人員爭取搜尋機會，在相關單位合作，搜救人員順利進入目標區，成功找到溺者並平安救出，救援近4小時，幸未釀憾事。

二峰圳1923年完工，由日本水利技師鳥居信平規畫興建，利用林邊溪河床下的伏流水，透過地下集水廊道取水，再藉由自然地勢落差輸送，供應農業灌溉與沿線居民生活用水，是台灣伏流水工程重要代表，2008年登錄屏東縣文化景觀，今年9月獲日本土木學會選獎土木遺產認定，見證百年來人與水共生的智慧。

來義鄉公所呼籲，親水活動務必安全為優先，遵守警告標示、遠離危險水域，珍惜生命，避免憾事再次發生。

屏東縣來義鄉擁有百年歷史二峰圳，國慶連假首日發生13歲男童險溺水，研判溺水位置在二峰圳源頭進水區，幸平安獲救，來義鄉公所臉書發文呼籲，「請勿在二峰圳源頭進水區戲水」。圖／取自來義鄉公所粉專

屏東縣來義鄉擁有百年歷史二峰圳，國慶連假首日發生13歲男童險溺水，研判溺水位置在二峰圳源頭進水區，幸平安獲救，來義鄉公所臉書發文呼籲，「請勿在二峰圳源頭進水區戲水」。圖／取自來義鄉公所粉專

屏東縣來義鄉擁有百年歷史二峰圳，國慶連假首日發生13歲男童險溺水，研判溺水位置在二峰圳源頭進水區，幸平安獲救。鄉公所表示，周邊都有設置告示牌，請勿戲水。圖／取自來義鄉公所粉專

屏東縣來義鄉擁有百年歷史二峰圳，國慶連假首日發生13歲男童險溺水，研判溺水位置在二峰圳源頭進水區，幸平安獲救，來義鄉公所臉書發文呼籲，「請勿在二峰圳源頭進水區戲水」。圖／取自來義鄉公所粉專