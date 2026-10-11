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高雄又發生重大兒虐 議員轟「蓋牌」明天要質詢今天還要不到資料

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
國民黨議員邱于軒表示，高雄兒虐通報案年年上升，2024年甚至高達12人死亡，非常遺憾又有憾事發生。圖／取自邱于軒臉書
國民黨議員邱于軒表示，高雄兒虐通報案年年上升，2024年甚至高達12人死亡，非常遺憾又有憾事發生。圖／取自邱于軒臉書

高雄又發生重大兒虐案，三民區一名2歲女童疑遭父母凌虐死亡，檢調介入發現1歲弟弟也受傷，目前住院中。議員邱于軒指出，高雄近三年來的兒少保護的總案量超過4萬5千多件，已有14人死亡（未含2歲女童），每年持續飆升；明天要質詢，今天還要不到相關統計數字，聽到又有小孩疑似受虐致死，心裡真的非常難過。

議員邱于軒整理指出，3年來高雄兒少保護的總案量超過4萬5千多件，通報數是六都最高，分別為2023年1526件、2024年1973件、2025年2440件，每年持續飆升，去年比前年增加467件是六都最多，許多虐童案是送醫時才被發現，沒受到早期預警預防。

邱于軒說，今年監察院正式糾正高雄市政府，一位1歲小男童受虐曾兩度通報市府，結果市府把孩子評為「意外受傷」、「低風險不開案」，媽媽躲家訪、市府整整5個月沒探視到孩子還不警覺，最後孩子遭家暴致死，一條小生命就這麼被市府漏接了。此外，林園幼兒園的「胸口碎大石」、4歲男童掉餅乾屑被撞成植物人，這些都不是冷冰冰的數字，是一個個被毀掉的人生。

「很遺憾我們做得不夠！」邱于軒說，2024年高雄有12名幼兒因兒虐致死，去年明顯下降，但每個個案都令人觸目心驚、也不該被差別對待；社安網除醫院之外，還要納入診所及幼兒所，才不會漏接每個小孩。

邱于軒明早將進行市政總質詢，她無奈說，她多次要求市府成立府級跨局處、跨專業的兒虐平台，意見都不被重視，明天上午要質詢，有關兒虐案的後續追蹤數字還是不給，話可以講得很漂亮，新聞案件卻不會騙人，很遺憾又有高雄小孩受害。

兒虐 議員 高雄

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