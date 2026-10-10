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半島世界歌謠祭「歌舞秀」老調新聲跨界共演

中央社／ 屏東縣10日電

2026半島世界歌謠祭今晚重頭戲「半島歌舞秀」，集結在地歌謠與國際樂舞，老調新聲交織。屏東縣周春米表示，希望讓世界看見恆春半島民謠獨特生命力。

「半島歌舞秀」今晚在恆春西門廣場舉行，由金曲歌手戴曉君與異境樂團、以色列雙人組SHIRAN &BAKAL、北印度舞蹈劇場，以及恆春、滿州民謠藝師與在地舞團接力演出，並在「恆春四景」與「滿州三景」的大合唱中，將現場氣氛推向最高潮。

周春米會中表示，今年半島世界歌謠祭規模再升級，9、10日2天活動邀集來自8個國家、14組海內外團隊齊聚恆春半島，透過交流共演，讓不同國家的民謠、音樂與舞蹈在半島相遇；活動從恆春、滿州傳唱百年的民謠出發，與世界各地的音樂人交流，讓世界看見恆春半島民謠獨特的生命力。

另外，半島舞台的「鵝民謠狂想曲」則玩出了另一種歡樂。「鵝民謠」正是台語「學民謠」的諧音。參與團隊戴上逗趣的鵝頭，穿上芭蕾舞衣翩翩起舞，反差萌十足，不少民眾也跟著戴上鵝頭加入「鵝群」引吭高歌，笑聲與歌聲此起彼落。

文化處表示，接下來還有15日至17日的「恆春半島民謠全國大賽」，24日、25日「民謠論壇」，從在地傳承走向國際交流，持續拓展半島民謠的文化版圖。

周春米 恆春 屏東縣

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