半島世界歌謠祭 8國老調新聲尬場嗨翻恆春

二○二六半島世界歌謠祭九日起一連兩天在恆春半島舉行，來自八個國家、十四組團隊參與演出，國慶日晚間迎來重頭戲「半島歌舞秀」，從國際樂舞到在地歌謠，老調新聲交織碰撞，迸發出全新火花，將現場氣氛推至高潮。

半島歌舞秀由金曲歌手戴曉君與異境樂團、以色列雙人組SHIRAN & BAKAL、北印度舞蹈劇場及恆春、滿州民謠藝師、在地舞團接力演出，讓聽眾沉浸在多元樂聲中。

半島舞台「鵝民謠狂想曲」取自台語「學民謠」的諧音，參與團隊戴上逗趣的鵝頭，穿上芭蕾舞衣翩翩起舞，反差萌十足。也有民眾跟著戴上鵝頭加入「鵝群」引吭高歌，笑聲與歌聲此起彼落。

恆春西門廣場接連兩天演出熱帶雷鬼、客語搖滾、原民電音等樂曲，還有來自法國、加拿大等地樂舞。日本民謠十字軍融合拉丁與日本歌謠跨界壓軸演出，讓觀眾留下深刻印象。

「阿媽來唱歌」民謠專場，由恆春、滿州民謠協進會資深藝師接力領唱，搭配月琴唱出民謠的深厚底蘊。另有兩場國際交流工坊，帶大家認識如何將日本傳統民謠融入拉丁與非洲節奏，同時分享日本傳統樂器。

屏東縣長周春米說，半島世界歌謠祭最珍貴的地方就是讓不同國家的民謠、音樂與舞蹈「相遇」，從恆春、滿州傳唱百年的民謠出發，與世界各地的音樂人交流，讓世界看見恆春半島民謠獨特的生命力。