快訊

影／101國慶展演登場 600台無人機搭配煙火燈光

北一女、建中、中一中領銜 9明星高中籲教育部立「逕升大學」專法

聽新聞
0:00 / 0:00

半島世界歌謠祭 8國老調新聲尬場嗨翻恆春

聯合報／ 記者潘奕言／屏東報導
二○二六半島世界歌謠祭國慶日晚間迎來重頭戲「半島歌舞秀」，由金曲歌手戴曉君與異境樂團等接力演出。記者潘奕言／攝影
二○二六半島世界歌謠祭國慶日晚間迎來重頭戲「半島歌舞秀」，由金曲歌手戴曉君與異境樂團等接力演出。記者潘奕言／攝影

二○二六半島世界歌謠祭九日起一連兩天在恆春半島舉行，來自八個國家、十四組團隊參與演出，國慶日晚間迎來重頭戲「半島歌舞秀」，從國際樂舞到在地歌謠，老調新聲交織碰撞，迸發出全新火花，將現場氣氛推至高潮。

半島歌舞秀由金曲歌手戴曉君與異境樂團、以色列雙人組SHIRAN & BAKAL、北印度舞蹈劇場及恆春、滿州民謠藝師、在地舞團接力演出，讓聽眾沉浸在多元樂聲中。

半島舞台「鵝民謠狂想曲」取自台語「學民謠」的諧音，參與團隊戴上逗趣的鵝頭，穿上芭蕾舞衣翩翩起舞，反差萌十足。也有民眾跟著戴上鵝頭加入「鵝群」引吭高歌，笑聲與歌聲此起彼落。

恆春西門廣場接連兩天演出熱帶雷鬼、客語搖滾、原民電音等樂曲，還有來自法國、加拿大等地樂舞。日本民謠十字軍融合拉丁與日本歌謠跨界壓軸演出，讓觀眾留下深刻印象。

「阿媽來唱歌」民謠專場，由恆春、滿州民謠協進會資深藝師接力領唱，搭配月琴唱出民謠的深厚底蘊。另有兩場國際交流工坊，帶大家認識如何將日本傳統民謠融入拉丁與非洲節奏，同時分享日本傳統樂器。

屏東縣長周春米說，半島世界歌謠祭最珍貴的地方就是讓不同國家的民謠、音樂與舞蹈「相遇」，從恆春、滿州傳唱百年的民謠出發，與世界各地的音樂人交流，讓世界看見恆春半島民謠獨特的生命力。

恆春 國慶 印度 台語

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

高流打狗祭國慶連假登場 人潮湧入3大舞台、市集

國慶晚會新北登場！台日韓印跨國卡司獻唱 展現台灣「世界舞台」魅力

雲林偶戲節變身演唱會 謝金燕、黃妃接力飆唱

2026雲林國際偶戲節重磅開幕 「電音女神」謝金燕跨界應援

相關新聞

新北第二行政中心 三重安芯國慶升旗 6千市民參加

新北市長侯友宜昨天宣布新北市三重區第二行政中心正式命名為「三重安芯中心」，並首度於該處舉辦一百一十五歲國慶升旗典禮。現場吸引逾六千名市民熱情揮舞國旗，共同高唱國歌與「我的未來不是夢」，展現新北城市邁向新里程的蓬勃活力。

南鐵迎百年變革！台南車站前廣場 拚明年底轉型步行空間

台南鐵路地下化第一階段將於本月十七日通車，地面鐵道走入歷史。市長黃偉哲昨天前往台南火車站，化身「一日站長」，與觀光吉祥物魚頭君一同服務旅客、發送通車紀念小禮物。配合鐵路地下化，台南車站前廣場改造中，交通局長王銘德表示，預計明年四月前完成新的接送區。

避交通衝擊！台南平交道拆除訂順序 市府：有的須全線封閉

台南鐵路地下化本月十七日正式啟用後，地面鐵道將不再有列車通行，後續將拆除鐵軌、電車線及相關電纜設備，恐陷入另一階段施工黑暗期，交通局長王銘德昨天表示，市府已與鐵道局協調，將優先處理施工較單純、交通影響較小的平交道，相關交維計畫包括施工順序及時程近期公布。

龍岡旗海飄揚 孤軍後裔張老旺：多活一年 就多辦一年

雙十國慶，桃園龍岡旗海飄揚；滇緬孤軍後裔張老旺舉辦國慶升旗第卅二年，今年他二度動心臟手術花光積蓄，差點停辦，桃園市府提供五萬面國旗支援，也有支持者默默捐款。張老旺昨說，他已八十四歲，只要多活一年，就會多辦一年升旗典禮。

徐欣瑩、鄭朝方同台較勁零互動

新竹縣政府昨舉辦雙十國慶升旗典禮，適逢選舉年，各黨派縣市首長及民代人選都把握機會露臉。國民黨縣長參選人徐欣瑩以立委身分出席，民進黨縣長參選人鄭朝方則以竹北市長身分上台，二人台上零互動，場外各自跟民眾握手拜票，較勁意味濃厚。

昔同赴日研習 兩農業達人隔60年重逢翻舊照

相隔近六十年、合計一百八十六歲的老農趙世通與蘇成峰，年輕時曾一同赴日研習柑橘種植技術，返台後，各自在農業路上打拚，卻因歲月流轉失去聯繫。直到蘇成峰女兒在電視節目中認出老友，主動牽線，兩人才在子女陪伴下重逢，翻閱當年老照片，重新拼湊青春記憶，延續跨越一甲子的珍貴情誼。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。