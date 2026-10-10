左營眷村老屋說故事 建業眷村嘉年華吸引上萬人潮
2026高雄眷村嘉年華今天在左營海軍眷村迎來壓軸場次，雙十連假吸引大批民眾走進眷村巷弄，除了欣賞豫劇、逛市集，位於建業眷村的「建業38號空間」也值得細細探訪。透過日治時期、民國時期的歷史資料與文物展示，搭配近年「以住代護」的保存歷程，呈現老屋如何在民間人士一點一滴整理、修繕下，重新找回生命。
左營海軍眷村承載不同世代的生活記憶，老屋裡的一磚一瓦、一件件留下來的物品，都記錄著時代變遷。今年由高雄市文化局及全國眷村保存與發展協會共同合作將建業38號空間透過歷史文物與空間展示，帶領民眾從日治時期一路看見民國時期的生活樣貌，再延伸到現今眷村保存與活化的努力，讓原本容易被遺忘的歷史，轉化成可以親近、閱讀的生活現場。
今年眷村嘉年華以「眷村老派生活」為主題，左營場次除有經典老車展示、主題市集、懷舊音樂演出及臺灣豫劇團帶來的精彩演出，緯六路周邊特色店家也陸續進駐，為老眷舍注入新的生活機能。新舊交織的景象，讓民眾在逛市集、走訪老屋之餘，也能進一步認識眷村保存的意義。
高雄市文化局表示，市府持續推動左營海軍眷村保存活化，透過分期分區修繕及公私協力，讓更多老屋有機會重新開放。走進建業38號空間，從歷史文物看見時代更迭，也從民間人士投入修復的過程，感受眷村文化得以延續的辛勞與珍貴。
全國眷村保存與發展協會理事長劉學聖表示，眷村保存不只是留下老房子，更重要的是保留建築背後的歷史、生活記憶與人物故事。建業38號空間透過日治時期、民國時期的歷史資料與文物展示，呈現眷村一路走來的時代變遷，也記錄民間人士投入「以住代護」後，從整理環境、修繕老屋到保存文物的辛苦歷程。每一處修補的痕跡、每一件留下來的老物件，都是眷村文化得以延續的重要見證。希望透過空間展示，讓更多年輕世代了解眷村歷史，珍惜民間與公部門共同努力保存下來的文化資產。
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