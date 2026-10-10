左營眷村老屋說故事 建業眷村嘉年華吸引上萬人潮

2026高雄眷村嘉年華今天在左營海軍眷村迎來壓軸場次，雙十連假吸引大批民眾走進眷村巷弄，除了欣賞豫劇、逛市集，位於建業眷村的「建業38號空間」也值得細細探訪。透過日治時期、民國時期的歷史資料與文物展示，搭配近年「以住代護」的保存歷程，呈現老屋如何在民間人士一點一滴整理、修繕下，重新找回生命。

左營海軍眷村承載不同世代的生活記憶，老屋裡的一磚一瓦、一件件留下來的物品，都記錄著時代變遷。今年由高雄市文化局及全國眷村保存與發展協會共同合作將建業38號空間透過歷史文物與空間展示，帶領民眾從日治時期一路看見民國時期的生活樣貌，再延伸到現今眷村保存與活化的努力，讓原本容易被遺忘的歷史，轉化成可以親近、閱讀的生活現場。

今年眷村嘉年華以「眷村老派生活」為主題，左營場次除有經典老車展示、主題市集、懷舊音樂演出及臺灣豫劇團帶來的精彩演出，緯六路周邊特色店家也陸續進駐，為老眷舍注入新的生活機能。新舊交織的景象，讓民眾在逛市集、走訪老屋之餘，也能進一步認識眷村保存的意義。

高雄市文化局表示，市府持續推動左營海軍眷村保存活化，透過分期分區修繕及公私協力，讓更多老屋有機會重新開放。走進建業38號空間，從歷史文物看見時代更迭，也從民間人士投入修復的過程，感受眷村文化得以延續的辛勞與珍貴。

全國眷村保存與發展協會理事長劉學聖表示，眷村保存不只是留下老房子，更重要的是保留建築背後的歷史、生活記憶與人物故事。建業38號空間透過日治時期、民國時期的歷史資料與文物展示，呈現眷村一路走來的時代變遷，也記錄民間人士投入「以住代護」後，從整理環境、修繕老屋到保存文物的辛苦歷程。每一處修補的痕跡、每一件留下來的老物件，都是眷村文化得以延續的重要見證。希望透過空間展示，讓更多年輕世代了解眷村歷史，珍惜民間與公部門共同努力保存下來的文化資產。

建業眷村嘉年華結合老派生活市集，吸引許多民眾前來參觀。記者劉學聖／攝影

建業眷村嘉年華結合老派生活市集，吸引許多民眾前來參觀。記者劉學聖／攝影

建業眷村嘉年華結合老派生活市集，吸引許多民眾前來參觀。記者劉學聖／攝影

建業眷村嘉年華結合老派生活市集，吸引許多民眾前來參觀。記者劉學聖／攝影

建業38號展示空間記錄日治時期到現在以住代護整修歷程讓民眾了解眷村的發展歷史。記者劉學聖／攝影

建業38號展示空間記錄日治時期到現在以住代護整修歷程讓民眾了解眷村的發展歷史。記者劉學聖／攝影