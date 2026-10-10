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中油壓縮機跳車噴火挨酸「聖火再起」 高市環保局開罰：最高500萬

聯合報／ 記者郭韋綺石秀華／高雄即時報導
中油林園廠今晚發生壓縮機跳車燃燒塔起火，挨酸「聖火再起」，高市環保局祭出最高500萬罰鍰。圖／高雄市議員邱于軒提供
中油林園廠今晚發生壓縮機跳車燃燒塔起火，挨酸「聖火再起」，高市環保局祭出最高500萬罰鍰。圖／高雄市議員邱于軒提供

中油林園廠今晚6時47分四輕組丙烯壓縮機突然異常跳車，導致燃燒塔燃燒，中油證實，3分鐘後重啟，已恢復穩定操作，不過議員邱于軒酸「林園聖火再起！」並痛批中油公安管理欠佳，讓居民連國慶連假都得膽顫心驚；高市環保局稽查，確認燃燒塔排放明顯粒狀汙染物，依違反空汙法開罰10萬至500萬元。

邱于軒指出，國慶日原本應該是歡慶的夜晚，沒想到林園「聖火」再度點燃，燃燒塔熊熊火光照亮整片夜空。她質疑，中油究竟何時才能好好管理公安品質，不要讓林園居民每天提心吊膽，連國慶連假都無法安心度過，真的太不應該。

中油石化事業部證實，今晚6時47分，四輕組C-1501丙烯壓縮機異常跳車，現場人員立即處置，並於6時50分重新啟動，壓縮機已恢復穩定操作，設備管線內殘留的製程氣體仍須排放至燃燒塔燃燒，待氣體逐步排放後火光才會縮小。

高市環保局表示，AI雲端監控系統今晚6時55分發現中油林園廠出現火光，派員稽查確認該廠四輕輕油裂解程序（M04）的丙烯壓縮機（C-1501）跳車，導致製程氣體送往廢氣燃燒塔排放，過程產生明顯粒狀物，已涉及違反空氣汙染防制法第32條規定，將裁處10萬至500萬元罰鍰，並要求限期改善。

中油林園廠今晚發生壓縮機跳車燃燒塔起火，挨酸「聖火再起」，高市環保局祭出最高500萬罰鍰。圖／高雄市議員邱于軒提供
中油林園廠今晚發生壓縮機跳車燃燒塔起火，挨酸「聖火再起」，高市環保局祭出最高500萬罰鍰。圖／高雄市議員邱于軒提供

中油林園廠今晚發生壓縮機跳車燃燒塔起火，挨酸「聖火再起」，高市環保局祭出最高500萬罰鍰。圖／高雄市議員邱于軒提供
中油林園廠今晚發生壓縮機跳車燃燒塔起火，挨酸「聖火再起」，高市環保局祭出最高500萬罰鍰。圖／高雄市議員邱于軒提供

中油 環保局 聖火 開罰 邱于軒

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