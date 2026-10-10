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社區免費電影活動捲選戰風波 金城鎮長參選人石兆瑉提告追查不實訊息

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金城鎮長參選人石兆瑉（左）今天前往金城分局提出刑事告訴暨告發，要求揪出涉嫌散播不實訊息的網友。記者蔡家蓁／攝影
金城鎮長參選人石兆瑉（左）今天前往金城分局提出刑事告訴暨告發，要求揪出涉嫌散播不實訊息的網友。記者蔡家蓁／攝影

金門縣金城鎮長參選人石兆瑉推動「人文進社區，幸福來看戲」電影欣賞活動，卻意外捲入網路傳言，有張姓網友昨日在社群平台及地方通訊群組傳播訊息，指有參選人因免費招待里民看電影，涉嫌違反《選罷法》，遭檢警搜索、約談。石兆瑉強調，自己與服務處人員從未遭搜索或約談，相關訊息與事實不符，今天上午已前往金城分局提出刑事告訴暨告發，要求檢警追查訊息來源及散布過程。

石兆瑉指出，昨晚他正陪同鄉親欣賞電影，突然有民眾上前詢問「你不是被搜索約談了？怎麼還有心情在這裡看電影？」讓他錯愕不已。經了解，相關傳言已在網路社群及地方通訊群組流傳，甚至以類似新聞報導的方式描述疑似選舉案件，讓部分民眾誤以為司法偵查確實發生。

石兆瑉表示，自己與服務處工作人員從未因電影活動遭檢警搜索或約談，因此決定循法律途徑釐清真相。他質疑，相關訊息為何能在短時間內於不同社群流傳，究竟是個別人士惡意散布，還是背後另有「藏鏡人」刻意製作、擴散的情況，都有必要透過司法調查查明。

他今天上午在妻子涂凱津與服務處同仁的陪同下提出刑事告訴暨告發，請求檢警調查訊息的製作、發布及散布過程，釐清是否涉及《刑法》加重誹謗及《公職人員選舉罷免法》等相關規定。

石兆瑉強調，民主選舉可以有競爭，也能有不同政治立場，但不應利用不實訊息傷害他人名譽，更不該將未曾發生的司法偵查情節與社區活動刻意連結。「大家都是金門人，低頭不見抬頭見，今天選舉是對手，明天走在街上、參加廟會，大家還是會碰面。選舉只是一時的，做人卻是一輩子的事情。」他認為，選舉應回歸政策與能力的良性競爭，不該讓謠言取代事實、抹黑取代政見。

石兆瑉表示，舉辦電影活動是希望讓鄉親在社區共享觀影樂趣，沒想到卻引發網路風波。他強調，站出來提告不只是為了維護個人清白，也希望避免不實訊息持續傷害金門的選舉文化與社會信任。

他呼籲鄉親，面對網路上標榜「新聞報導」、卻沒有清楚媒體來源或可供查證資訊的內容，應保持理性、查證後再轉傳。「人文進社區，幸福來看戲」活動也將依原訂規劃持續辦理，讓更多鄉親共享電影帶來的歡樂與感動。

「電影會繼續放映，服務鄉親的初心也不會改變。」石兆瑉表示，希望司法盡速釐清真相，讓金門選舉回歸理性討論與政策競爭。

金城鎮長參選人石兆瑉自10月3日起推動「人文進社區，幸福來看戲」社區電影欣賞活動，巡迴金城各里，獲得鄉親熱情回應，沒想到卻遭人影射已被約談，讓他氣的出面澄清。圖／民眾提供
金城鎮長參選人石兆瑉自10月3日起推動「人文進社區，幸福來看戲」社區電影欣賞活動，巡迴金城各里，獲得鄉親熱情回應，沒想到卻遭人影射已被約談，讓他氣的出面澄清。圖／民眾提供

金城鎮長參選人石兆瑉（右）今天前往金城分局提出刑事告訴暨告發，請求檢警調查網路針對他的不實訊息的製作、發布及散布過程。記者蔡家蓁／攝影
金城鎮長參選人石兆瑉（右）今天前往金城分局提出刑事告訴暨告發，請求檢警調查網路針對他的不實訊息的製作、發布及散布過程。記者蔡家蓁／攝影

金城鎮長參選人石兆瑉（中）今天在妻子涂凱津（左）的陪同下，前往金城分局提出刑事告訴暨告發，請求檢警調查網路針對他的不實訊息的製作、發布及散布過程，釐清是否涉及《刑法》加重誹謗及《公職人員選舉罷免法》等相關規定。記者蔡家蓁／攝影
金城鎮長參選人石兆瑉（中）今天在妻子涂凱津（左）的陪同下，前往金城分局提出刑事告訴暨告發，請求檢警調查網路針對他的不實訊息的製作、發布及散布過程，釐清是否涉及《刑法》加重誹謗及《公職人員選舉罷免法》等相關規定。記者蔡家蓁／攝影

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