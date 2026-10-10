高流打狗祭國慶連假登場 人潮湧入3大舞台、市集

「2026 Takao Rock打狗祭」今天在高流登場，活動邀請金曲歌王蛋堡、歌后ABAO阿爆、Tizzy Bac等卡司接力演出，海風廣場、珊瑚礁群及音浪塔3大免費舞台和周邊市集湧入大批人潮。

高雄流行音樂中心今年成立5週年，活動以「Hi-ing5」揭開序幕，高流表示，除了蛋堡、ABAO阿爆等卡司外，布拉瑞揚舞團也首度登台。海風廣場、珊瑚礁群及音浪塔3大舞台免費開放，邀民眾在國慶連假感受多元音樂魅力。

此次打狗祭集結搖滾、龐克、嘻哈、爵士及民謠等曲風，共有20組藝人參與，今天首日下午各舞台湧入大量人潮。ABAO阿爆攜手那屋瓦少女隊、R.fu、阿拉斯及阿根廷鋼琴家明馬丁帶來跨界演出；布拉瑞揚舞團則規劃一小時不間斷演出，結合原民音樂與舞蹈，呈現不同形式的舞台表演。

Tizzy Bac今年入圍金曲獎最佳樂團，適逢專輯「我想你會變成這樣都是我害的」發行20週年，將帶來經典歌曲與樂迷相聚。其他演出陣容還包括芒果醬、傻子與白痴、夜貓組、鶴The Crane及多組在地樂團與DJ。高流也與台北流行音樂中心合作，安排不同城市樂團交流演出。

除免費舞台外，今晚海音館另有拍謝少年「噪音特區」售票專場。高流今年推出「打狗祭續攤」企劃，今天起到月底串聯超過50家旅宿、餐飲、百貨及藝文品牌，持指定打狗祭系列活動票根可享住宿、餐飲及藝文體驗優惠，讓樂迷從看表演延伸至城市探索。

高流表示，今年打狗祭採免費舞台與售票專場並行，透過在地店家合作串聯音樂、觀光及消費場景。活動將持續至10月31日，相關演出及優惠資訊可至打狗祭官方網站與社群平台查詢。