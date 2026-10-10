金門蚵田變天然健身房！彎腰、涉水、採蚵18日免費體驗 限額30人

想要健身，不一定要去健身房，可以挑戰一下天然的「石蚵田健身房」。金門縣水產試驗所將於10月18日上午8時至下午1時，在古寧頭北山蚵田舉辦「石蚵田微健身」漁村體驗活動，把彎腰、搬運、涉水、採蚵等日常工作轉化為趣味體能體驗，帶領民眾走進潮間帶，從動手做、實際動中認識石蚵產業、海洋生態與漁村文化。

此次活動全程免費，限18歲以上民眾參加，名額僅30人，即日起至10月15日中午12時截止報名。由於活動包含健身及體能動作，主辦單位提醒，報名前應先評估自身健康與體能狀況，確認適合參與後再行報名。報名網址：https://forms.gle/cxeWUqo7cHLMTZwXA。

這場別開生面的蚵田體驗，將傳統漁業工作化為親身參與的戶外課程。金門石蚵養殖歷史悠久，蚵民長年配合潮汐進出蚵田，從彎腰採蚵、搬運蚵具到涉水作業，每一項工作都考驗體力，也蘊含世代累積的養殖經驗。水試所將這些日常勞動轉化為趣味體能活動，讓參與者實際走進蚵田，在體驗中感受蚵民工作的辛勞與智慧。

除了體能體驗，活動也安排漁村走讀、石蚵養殖解說、潮間帶生態觀察及石蚵料理DIY，帶領民眾認識蚵田環境、潮汐變化與潮間帶生物，從產業、飲食到生態，了解石蚵養殖與海洋環境之間的密切關係。

水試所表示，石蚵不只是金門重要的傳統產業，也是地方漁村文化的代表。蚵田隨潮汐起落而有不同面貌，蚵民則依循海洋環境發展出獨特的養殖方式與生活節奏。此次以「石蚵田健身房」為概念，希望跳脫傳統導覽形式，讓民眾透過身體力行，重新認識這片承載金門生活記憶的海岸。

水試所也期盼，透過親近蚵田、認識潮間帶的過程，讓更多人看見傳統石蚵產業的文化價值，進一步建立海洋保育與資源永續利用的觀念，讓金門珍貴的漁業文化得以延續。