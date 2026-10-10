10時10分快閃！陳向鑫金湖街頭發國旗 號召學童唱國歌炒熱國慶氣氛

迎接雙十國慶，金湖鎮長參選人陳向鑫選在今天上午10時10分在金湖車站前木棉道舉辦「雙十國慶快閃活動」，邀集身穿紅、藍、白服飾的學童及競選服務團隊齊唱國歌，並沿著新市街道發送中華民國國旗與國民黨黨旗，向鄉親傳遞國慶祝福。活動吸引不少民眾駐足參與，街頭洋溢節慶氣氛。

活動刻意選在上午10時10分登場，呼應「雙十」意象。隨著國歌旋律響起，學童與競選團隊齊聲高唱，現場民眾也跟著參與。國歌演唱結束後，服務團隊隨即沿新市街道遊行，向沿途店家及往來民眾免費發送國旗、黨旗，不少民眾主動上前領取、揮旗合影，並送上「中華民國生日快樂」的祝福，讓國慶氣氛從活動現場延伸至街頭。

陳向鑫表示，國慶日承載著共同的歷史記憶與情感，希望透過齊唱國歌、街頭發旗等方式，讓不同世代的鄉親共同參與國慶，也讓年輕世代在親身體驗中認識國家與節日的意義。他並祝福中華民國國運昌隆、國泰民安，也期盼金湖持續繁榮發展。

迎接雙十國慶，金湖鎮長參選人陳向鑫（左一）選在今天10時10分在金湖車站前木棉道舉辦「雙十國慶快閃活動」，陳向鑫發送中華民國國旗給小朋友。圖／民眾提供