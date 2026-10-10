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澎湖國慶升旗暨慢跑 展現薄海歡騰氣氛

中央社／ 澎湖縣10日電
澎湖各界慶祝中華民國國慶升旗典禮暨慢跑活動10日在縣府前廣場舉行，許多民眾前來參與，場面熱烈。中央社
澎湖各界慶祝中華民國國慶升旗典禮暨慢跑活動10日在縣府前廣場舉行，許多民眾前來參與，場面熱烈。中央社

澎湖各界「慶祝國慶升旗典禮暨慢跑活動」，今天在縣府前廣場舉行，展現薄海歡騰的歡樂氣氛。縣府秘書長林文藻表示，縣府未來持續推動「全齡照護．世代共好」幸福達陣。

澎湖各界慶祝中華民國國慶升旗典禮暨慢跑活動，由縣府秘書長林文藻主持，縣內各機關、學校、部隊、事業單位、社團等代表與民眾逾1600人參加，縣府前廣場滿滿人潮，各公職參選人吳淑瑾、葉竹林、洪棟霖等人也都手持國旗參與，一同參加國慶升旗，場面熱烈，展現薄海歡騰的歡樂氣氛。

林文藻代表縣長陳光復感謝有這麼多的民眾參與國慶升旗，尤其澎湖近來在縣長的施政作為上，在觀光、文化、醫療、福利與建設等都有持續前進，未來仍將推動「全齡照護．世代共好」幸福達陣，讓生長在希望之島的民眾，獲得安全與幸福保障。

縣府慶祝中華民國國慶日，除了舉辦升旗外，還舉辦「全民齊心向前跑」慢跑活動，在林文藻等人鳴槍後，由縣府廣場前魚貫出發，繞行市區後再回到縣府廣場，全程近3公里，場面熱絡，為國慶升旗注入正向力量。

國慶 澎湖 慢跑

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