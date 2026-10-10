1.8億打造高雄路竹運動中心設校內 民眾平日白天無法用…市府：協商調整

高雄市路竹運動中心昨啟用，斥資一點八億元規畫游泳池、健身房及球類運動空間，補足北高雄運動資源缺口。然而「學校型」運動中心，只能在非學生上課時段使用，健身房器材數量少且空間小，民眾憂心日後淪蚊子館。高市運發局回應，將與校方協商，彈性增加開放時段。

路竹運動中心設於校園內，整合路竹高中原有運動設施與新建場館，提供綜合球場、健身房、游泳池等多元空間，並導入銀髮運動以及適合長者使用的健身器材。

市長陳其邁昨主持啟用儀式表示，路竹是高雄第十三座運動中心，兼顧學生與社區不同年齡層運動需求，特別為銀髮族規畫設施與課程，讓大路竹地區享有與市區同等水準的運動場館。

針對一般民眾，運動中心開放平日傍晚六時至晚間十時，假日從上午八時開放至晚間十時使用。楊姓市民說，平日使用時間有限，健身房器材數量和種類少、空間小，一小時收費五十元，CP值不高。

路竹高中校長盧正川表示，為避免干擾學生上課，平日時段無法開放自由進出，若團體事先提出申請，能在特定時段使用場館，如鄰近國中小以班級為單位，可入內上游泳課。

運發局長侯尊堯指出，將評估增加清晨六時至八時開放，讓有晨泳、晨練習慣的民眾及長者趁學生上課前使用場館。校園運動設施也是公共資產，不該隨著學生下課就封閉閒置，將在不影響教學、確保校園安全的前提下，提高使用效率。