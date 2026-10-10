大陸十一黃金周假期 陸客近9千人遊金門

大陸「十一」黃金周假期落幕，金門再度成福建沿海居民旅遊熱門目的地。隨著金廈泉小三通航線運能擴增、通關流程優化，這波陸客旅遊潮呈現「散客化、短天數、深度消費」新型態，許多陸客搭船來金門，展開大小金門跳島微度假，旅遊模式也從大型團客轉向自由行，讓金門觀光產業迎來新的消費商機。

金門縣府觀光處表示，大陸旅客十一長假持旅遊簽證到金門約八五九六人次，小三通雙向客運量達三萬九千五百二十八人次。水頭碼頭從首班船抵達後就現入境高峰，隨後人潮逐步轉為返程，呈現明顯「前高後低」脈衝式旅遊潮。

此波陸客來金模式也悄然改變，縣府觀光處指出，持旅遊簽入境的陸客中，自由行比例超過九成五，傳統大型團客明顯減少，取而代之為家庭親子、青年結伴及一日遊、二天一夜等輕旅行，旅客不再「到此一遊」，而把金門當鄰近福建短程度假目的地。

另旅遊消費也從過去集中的特產店，延伸到后浦老街、沙美摩洛哥、山后民俗文化村及各大商圈，伴手禮、手搖飲、民宿及微型電動車租賃等業者同步受惠，顯示陸客旅遊型態從「團客採購」轉向自由行及在地化消費。

今年小三通復甦力道明顯，縣府觀光處表示，今年十一黃金周截至十月七日為止，持旅遊簽來金陸客已超過十五萬人次，與去年同期相當，面對假期集中旅遊人潮，除強化水頭碼頭通關接待，也針對熱門景點接駁、租賃車輛及旅遊動線進行人流疏導。