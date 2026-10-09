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2026高雄國際動漫節盛大開展 上萬漫迷擠爆會場

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
2026高雄國際動漫節今天在高雄巨蛋熱烈登場，開幕表演由日本愛知縣知多半島超萌宣傳大使「知多娘」，攜手動漫節形象大使「漫寶」一同演出。記者劉學聖／攝影
2026高雄國際動漫節今天在高雄巨蛋熱烈登場，開幕表演由日本愛知縣知多半島超萌宣傳大使「知多娘」，攜手動漫節形象大使「漫寶」一同演出。記者劉學聖／攝影

第七屆高雄國際動漫節今天在高雄巨蛋熱烈登場，一連四天滿足所有熱愛動漫的粉絲們，匯集台灣、日本知名IP業者共同展出，漫畫、動畫、VTuber、桌遊卡牌、玩具、模型及各式周邊相關業者共襄盛舉，首日就吸引上萬漫粉擠爆整個展場，活動期間還邀請五位香港漫畫家來台參與展出，每位創作者畫風獨特各具特色，作品於台灣高雄首展，全力推出了各式特色商品、福袋、好康優惠、滿額贈品等，更集結動漫畫所衍生的時尚潮物、潮流玩具及琳瑯滿目的周邊商品。

今年「高雄國際動漫節」集結約50家廠商、300個攤位，預期總參觀人潮將突破35萬人次。今天開展巨蛋外圍一早就被排隊人潮包圍，場面超壯觀。10點開放入場，大批粉絲迅速衝進館內搶購鎖定商品。開幕表演由日本愛知縣知多半島超萌宣傳大使「知多娘」，攜手動漫節形象大使「漫寶」一同演出，精彩展演十分吸睛，中華動漫出版同業協進會理事長蘇偉銓表示，今年主題「讚動漫，無極限」，並有十場的舞台活動，50家廠商300個攤位共同展出，預計本屆高雄國際動漫節參觀人潮能突破35萬人，今年文化幣再助攻青年動漫粉絲消費體驗，展會現場將有近25家攤商開放指定商品使用文化幣折抵，讓喜愛動漫、角色與流行文化的年輕族群，不只能逛展追星、尋寶，也能運用文化幣入手心儀商品，享受更便利、更有感的動漫消費體驗。

2026高雄國際動漫節今天在高雄巨蛋熱烈登場，一連四天滿足所有熱愛動漫的粉絲們，一早開幕就湧入上萬漫迷場面熱烈。記者劉學聖／攝影
2026高雄國際動漫節今天在高雄巨蛋熱烈登場，一連四天滿足所有熱愛動漫的粉絲們，一早開幕就湧入上萬漫迷場面熱烈。記者劉學聖／攝影

2026高雄國際動漫節今天在高雄巨蛋熱烈登場，一連四天滿足所有熱愛動漫的粉絲們，一早開幕就湧入上萬漫迷場面熱烈。記者劉學聖／攝影
2026高雄國際動漫節今天在高雄巨蛋熱烈登場，一連四天滿足所有熱愛動漫的粉絲們，一早開幕就湧入上萬漫迷場面熱烈。記者劉學聖／攝影

2026高雄國際動漫節今天在高雄巨蛋熱烈登場，一連四天滿足所有熱愛動漫的粉絲們，一早開幕就湧入上萬漫迷場面熱烈。記者劉學聖／攝影
2026高雄國際動漫節今天在高雄巨蛋熱烈登場，一連四天滿足所有熱愛動漫的粉絲們，一早開幕就湧入上萬漫迷場面熱烈。記者劉學聖／攝影

2026高雄國際動漫節今天在高雄巨蛋熱烈登場，開幕表演由日本愛知縣知多半島超萌宣傳大使「知多娘」，攜手動漫節形象大使「漫寶」一同演出。記者劉學聖／攝影
2026高雄國際動漫節今天在高雄巨蛋熱烈登場，開幕表演由日本愛知縣知多半島超萌宣傳大使「知多娘」，攜手動漫節形象大使「漫寶」一同演出。記者劉學聖／攝影

2026高雄國際動漫節今天在高雄巨蛋熱烈登場，一連四天滿足所有熱愛動漫的粉絲們，一早開幕就湧入上萬漫迷場面熱烈。記者劉學聖／攝影
2026高雄國際動漫節今天在高雄巨蛋熱烈登場，一連四天滿足所有熱愛動漫的粉絲們，一早開幕就湧入上萬漫迷場面熱烈。記者劉學聖／攝影

2026高雄國際動漫節今天在高雄巨蛋熱烈登場，一連四天滿足所有熱愛動漫的粉絲們，一早開幕就湧入上萬漫迷場面熱烈。記者劉學聖／攝影
2026高雄國際動漫節今天在高雄巨蛋熱烈登場，一連四天滿足所有熱愛動漫的粉絲們，一早開幕就湧入上萬漫迷場面熱烈。記者劉學聖／攝影

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