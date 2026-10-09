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「烈嶼芋唔免哺」飄香24年！小金門芋頭季國慶登場 邀遊客吃喝玩樂

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
「2026烈嶼鄉芋頭季」今天熱鬧登場，現場有「烈嶼芋頭王競賽」，冠軍由洪振華以 5.46公斤的巨芋奪下，讓到場的民眾看了都嘖嘖稱奇。記者蔡家蓁／攝影
「2026烈嶼鄉芋頭季」今天熱鬧登場，現場有「烈嶼芋頭王競賽」，冠軍由洪振華以 5.46公斤的巨芋奪下，讓到場的民眾看了都嘖嘖稱奇。記者蔡家蓁／攝影

一年一度的「烈嶼鄉芋頭季」今天上午熱鬧開幕，吸引上千人到場參與，活動以大型「金芋滿堂啟動禮盒」創意開箱揭開序幕，結合挖芋體驗、美食市集、軍備展示及藝文表演，連續兩天安排親子DIY、趣味競賽與巨星演唱會，邀請民眾走進烈嶼，感受農村豐收與節慶熱情。

開幕典禮在東林複合式運動場，由鄉長洪若珊主持，東林鑼鼓隊率先登場炒熱氣氛，金門縣議會議長洪允典、縣府秘書長張瑞心、行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允、烈嶼鄉民代表會主席林長耕、副主席吳福全等地方民意代表等人到場共襄盛舉。隨後，洪若珊帶領貴賓共同啟動「金芋滿堂啟動禮盒」，以別出心裁的開箱儀式象徵豐收，為地方農產與觀光發展揭開新篇章。

烈嶼芋頭以「香、鬆、綿」聞名，還有「烈嶼芋唔免哺」的美譽，是小金門最具代表性的農特產品。洪若珊表示，芋頭季從早期推廣農產，逐步發展為結合美食、文化、親子體驗與觀光行銷的年度盛會，不僅讓更多人認識烈嶼芋頭，也為地方產業創造商機。活動更曾獲選「2024－2025臺灣觀光雙年曆」全國級活動，展現地方多年深耕的成果。

開幕後，洪若珊與貴賓搭乘接駁電瓶車前往芋田，親自體驗挖芋頭，從田間採收感受農作樂趣，也認識芋農辛勤耕耘的成果。公所今年並延續與國民零食品牌「乖乖」的跨界合作，推出烈嶼限定「芋戀肉」口味聯名商品，盼以創新行銷讓特色農產走進更多人的日常生活。

今年的「烈嶼芋頭王競賽」，冠軍由洪振華以 5.46公斤的巨芋奪下，比他去年的 5.08公斤還重，亞軍張金造的5.34公斤、季軍洪文尊4.90則緊追其後，展現烈嶼芋農精湛技術。

芋頭季今明兩天登場，除特色農夫美食市集、美食饗宴園遊會、國軍軍備展示及街頭藝人演出外，明日上午11時還有親子搓芋圓DIY，下午安排社區趣味競賽、優質芋頭競賽及徵圖比賽頒獎，並由擎天樂團演出；晚間6時舉行壓軸晚會及摸彩，黃妃、蕭秉治、陳孟賢、吳淑敏、李佳歡等藝人輪番登台。

洪若珊也指出，烈嶼除了芋頭美食，還有戰地文化與自然景觀，習山湖公園更在交通部觀光署「觀光亮點獎」全國票選中獲得第二名。她邀請民眾把握國慶連假走訪小金門，白天挖芋頭、逛市集、品嚐在地美食，晚上欣賞演出，透過芋頭季認識烈嶼的農業特色與觀光魅力。

「2026烈嶼鄉芋頭季」今天熱鬧登場，鄉長洪若珊（右五）、烈嶼鄉民代表會主席林長耕（右四）等人開心秀出自己挖到的大芋頭。記者蔡家蓁／攝影
「2026烈嶼鄉芋頭季」今天熱鬧登場，鄉長洪若珊（右五）、烈嶼鄉民代表會主席林長耕（右四）等人開心秀出自己挖到的大芋頭。記者蔡家蓁／攝影

「2026烈嶼鄉芋頭季」今天熱鬧登場，現場有國軍軍備展示，吸引親子到場參觀。記者蔡家蓁／攝影
「2026烈嶼鄉芋頭季」今天熱鬧登場，現場有國軍軍備展示，吸引親子到場參觀。記者蔡家蓁／攝影

「2026烈嶼鄉芋頭季」今天熱鬧登場，民眾體驗挖芋樂趣，直呼超好玩。記者蔡家蓁／攝影
「2026烈嶼鄉芋頭季」今天熱鬧登場，民眾體驗挖芋樂趣，直呼超好玩。記者蔡家蓁／攝影

「2026烈嶼鄉芋頭季」於今天上午9時在東林複合式運動場熱鬧登場，活動由東林鑼鼓隊率先登場炒熱氣氛，鄉長洪若珊（後左五）頒發獎金給表演的婆婆媽媽。記者蔡家蓁／攝影
「2026烈嶼鄉芋頭季」於今天上午9時在東林複合式運動場熱鬧登場，活動由東林鑼鼓隊率先登場炒熱氣氛，鄉長洪若珊（後左五）頒發獎金給表演的婆婆媽媽。記者蔡家蓁／攝影

「2026烈嶼鄉芋頭季」於今天在東林複合式運動場熱鬧登場，以大型「金芋滿堂啟動禮盒」揭開序幕，象徵豐收喜悅與地方。記者蔡家蓁／攝影
「2026烈嶼鄉芋頭季」於今天在東林複合式運動場熱鬧登場，以大型「金芋滿堂啟動禮盒」揭開序幕，象徵豐收喜悅與地方。記者蔡家蓁／攝影

「2026烈嶼鄉芋頭季」今天熱鬧登場，鄉長洪若珊（右四）、烈嶼鄉民代表會主席林長耕（右三）等人偕同貴賓一起挖芋頭。記者蔡家蓁／攝影
「2026烈嶼鄉芋頭季」今天熱鬧登場，鄉長洪若珊（右四）、烈嶼鄉民代表會主席林長耕（右三）等人偕同貴賓一起挖芋頭。記者蔡家蓁／攝影

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