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澎湖5宮廟包船赴高雄參與廟會 500多名信眾隨行
澎湖馬公海靈殿等5家宮廟500多名信眾，今天首見以「包船」方式，海路相會前往高雄參加高雄北極三聖宮50週年與北野町溫王廟恭送代天巡狩王醮大典，規格是歷年罕見。
包括澎湖馬公海靈殿、竹灣大義宮、嵵裡水仙宮、風櫃溫王殿與外垵溫王宮等5座宮廟的500多名信眾和神轎與武轎等，今天中午以「包船」方式，搭乘澎湖輪前往高雄參加廟會，展現地方以行動支持高雄廟會。高雄廟方將前往高雄港歡迎並遶境，為廟會掀起首波高潮。
高雄北極三聖宮恭送友宮50週年敦誼參香大典和高雄北野町溫王廟恭送代天巡狩黃、金、龔、范、敖五府千歲飛昇覆旨祈安禮斗植福三朝王醮大典，今天晚間陸續登場，至少有來自高澎兩地30頂神轎、陣頭與武轎等參與遶境、送王、祈福等活動。
航行高馬航線的澎湖輪，最近首次完成台南安平馬公的類郵輪航線外，今天則以包船方式載運參加廟會人轎的行程，晚間還將以夜航方式開往馬公，開啟多元不同航線營運模式。
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