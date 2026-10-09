澎湖5宮廟包船赴高雄參與廟會　500多名信眾隨行

「卸下的是會長職務，卸不下的是對世華的感情；結束的是兩年任期，永遠不會結束的是姊妹情。」世界華人工商婦女企管協會金門縣分會日前舉行第四、五屆會長交接暨理監事就職典禮，卸任會長洪秀暖以一句話道出交棒心情，在海內外世華姊妹及地方各界見證下，正式將會長一棒交給林寶華，金門分會也迎來新的階段。

2026-10-09 12:54