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「2026世界在屏東」 國慶連假開幕

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

適逢國慶連假屏東縣政府9日起一連三天，在縣民公園舉辦「2026 世界在屏東」，現場集結超過16國、100攤特色攤位，從異國美食、特色商品、DIY文化體驗，到國際音樂與舞蹈展演，吸引大批人潮湧入，縣長周春米也到場與民眾一起感受多元文化交織的熱鬧氛圍，邀請鄉親把握假期，到屏東享受一場不用護照就能出發的國際之旅。

開幕首日，巴西森巴舞、泰國特色歌舞、義大利傳統舞蹈、西班牙佛朗明哥吉他，以及薩克斯風演奏接力登場，讓縣民公園化身充滿異國風情的世界舞台；日本愛媛縣吉祥物「蜜柑」也驚喜現身，萌趣模樣吸引大小朋友爭相合照，民眾穿梭不同攤位，邊逛邊認識各國文化，讓到訪遊客直呼：「真的可以在屏東環遊世界！」

縣長周春米表示，國慶日是屬於全民的歡樂時刻，今年活動以「在屏東環遊世界」為主軸，將世界各地的文化帶進屏東，與鄉親、國際友人共同慶祝中華民國生日快樂，透過美食、音樂、舞蹈及文化交流，讓大家不必搭飛機，就能在屏東認識世界，歡迎全國鄉親把握機會，一起來縣民公園感受這場國際盛會。

晚間演出同樣精彩，首先由「鹿兒島傳統樂器傳承會」以傳統樂音揭開序幕，隨後杜力情歌樂團、歌手方泂鑌接力演出，台鋼雄鷹 Wing Stars安芝儇、恬魚、筱雯、千千、芋頭則以活力熱舞炒熱現場氣氛；歌手邱鋒澤帶來多首經典歌曲，最後由鼓鼓呂思緯壓軸登台，與歌迷熱情互動，將開幕夜氣氛推向最高潮。

縣府傳播暨國際事務處表示，「2026 世界在屏東」活動將持續至10月11日，每日下午4時至晚間9時舉行，內容包含國際文化展演、街頭演出、異國市集及每日不同主題的DIY體驗。最後一天將舉辦「國際文化創意舞蹈交流賽」，邀請全台民眾走進屏東縣民公園，在美食與音樂中認識世界、體驗文化。

國慶 屏東 連假

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