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高雄砸1.8億蓋運動中心「民眾白天用不了」！ 運發局研議增開放時段

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
斥資1.8億元的路竹運動中心今啟用，是高雄第13座運動中心。記者郭韋綺／攝影
斥資1.8億元的路竹運動中心今啟用，是高雄第13座運動中心。記者郭韋綺／攝影

斥資1.8億元的高雄市路竹運動中心今啟用，融合新舊運動場館規畫游泳池、健身房及球類運動空間，補足北高雄運動資源缺口。不過，民眾反映「學校型」運動中心使用時段受限，健身房器材數量少、空間小，CP值不高，未來恐影響使用率，憂心上億元場館淪為蚊子館；高市運發局回應，將與校方協商彈性開放時間，評估增加時段。

路竹運動中心採「學校型新舊整合」模式，整合路竹高中原有運動設施與新建場館，提供綜合球場、健身房、游泳池等多元空間，並導入拳擊有氧、銀髮運動及適合長者使用的健身器材，讓學生、居民及銀髮族共享運動資源。

市長陳其邁表示，路竹運動中心是高雄第13座運動中心，結合路竹高中場館，提供羽球、桌球、游泳池等設施，兼顧學生與社區不同年齡層運動需求，考量當地人口老化，也特別為銀髮族規畫設施與課程，盼民眾在舒適空間養成運動習慣，讓大路竹地區享有與市區同等水準的運動場館，落實運動平權。

不過，路竹運動中心卻因設於校園內，無法全天候對外開放，平日白天以學生體育課及校隊訓練為主，一般民眾只能利用傍晚至晚間時段，假日才有較完整的開放時間；一名楊姓民眾說，健身房器材數量和種類少、空間小，1小時收費50元、CP值不高，未來場館使用效益能否達到預期，成為營運一大考驗。

路竹高中校長盧正川表示，為避免干擾學生上課，平日時段無法開放自由進出，若團體事先提出申請，經學校審查、向教育局報備後，也能在特定時段使用場館。

他舉例說，鄰近國中小安排游泳課程，以班級為單位進入場館上課，填補平日白天部分空檔，讓路竹運動中心成為周邊學校共享的體育教學基地。

運發局長侯尊堯指出，運動中心平日主要開放傍晚6時至晚間10時，假日從上午8時至晚間10時，將與校方協商，評估增加清晨6時至8時的運動時段，讓有晨泳、晨練習慣的民眾及長輩，也能趁學生上課前使用場館。

另規畫多元課程吸引人潮，包括游泳、羽球、皮克球、有氧及拳擊有氧等熱門項目，搭配銀髮族專屬健身器材、公益優惠時段，擴大使用族群，避免場館只在放學後及假日熱鬧，其他時間卻乏人問津。

侯尊堯強調，校園運動設施也是公共資產，不該隨著學生下課就封閉閒置，未來將在不影響教學、確保校園安全的前提下，盡可能提高使用效率，讓公共投資發揮最大效益。

斥資1.8億元的路竹運動中心今啟用，是高雄第13座運動中心。記者郭韋綺／攝影
斥資1.8億元的路竹運動中心今啟用，是高雄第13座運動中心。記者郭韋綺／攝影

市長陳其邁今天出席路竹運動中心啟用典禮，也下場牛刀小試一番。記者郭韋綺／攝影
市長陳其邁今天出席路竹運動中心啟用典禮，也下場牛刀小試一番。記者郭韋綺／攝影

路竹運動中心平日白天以學生體育課及校隊訓練為主，一般民眾只能利用傍晚至晚間時段，假日才有較完整的開放時間。記者郭韋綺／攝影
路竹運動中心平日白天以學生體育課及校隊訓練為主，一般民眾只能利用傍晚至晚間時段，假日才有較完整的開放時間。記者郭韋綺／攝影

路竹運動中心新蓋游泳池，吸引小朋友體驗上課。記者郭韋綺／攝影
路竹運動中心新蓋游泳池，吸引小朋友體驗上課。記者郭韋綺／攝影

路竹運動中心今天啟用，融合新舊運動場館規畫游泳池、健身房及球類運動空間，補足北高雄運動資源缺口。記者郭韋綺／攝影
路竹運動中心今天啟用，融合新舊運動場館規畫游泳池、健身房及球類運動空間，補足北高雄運動資源缺口。記者郭韋綺／攝影

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