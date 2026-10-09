世界華人金門分會會長交接 洪秀暖交棒：看見世界華人女性打拚精神

「卸下的是會長職務，卸不下的是對世華的感情；結束的是兩年任期，永遠不會結束的是姊妹情。」世界華人工商婦女企管協會金門縣分會日前舉行第四、五屆會長交接暨理監事就職典禮，卸任會長洪秀暖以一句話道出交棒心情，在海內外世華姊妹及地方各界見證下，正式將會長一棒交給林寶華，金門分會也迎來新的階段。

交接典禮現場洋溢著濃厚的姊妹情誼，世界華人工商婦女企管協會總會長林淑敏、名譽總會長陳上春、陳阡蕙、監事長俞秀霞、副總會長徐孟榆、鄭玉廷、張春娟，以及金門縣政府秘書長張瑞心、立委陳玉珍、金馬聯合服務中心執行長吳增允、縣議會副議長歐陽儀雄、縣府前副縣長李文良等各界人士到場，與世華姊妹共同見證傳承時刻。

林淑敏致詞肯定洪秀暖任內帶領金門分會穩健發展，除扎根地方、投入公益，也積極參與總會活動與國際交流，帶著金門姊妹走出離島、拓展視野，讓世界各地世華姊妹看見金門。她表示，會長交接不只是職務更替，更代表責任、情誼與世華精神的延續。

回顧兩年會長任期，洪秀暖感性表示，她特別感謝林淑敏總會長一路帶領，讓她從金門出發，看見更大的世界，也從每一次交流中看見不同的生命故事與女性力量。這段旅程充滿感恩與感動，跟隨總會腳步參與國際交流，除了看見世界各地華人女性努力打拚，也更深刻感受到世華跨越地域的姊妹情誼。

她說，分會一路走來並非一人之力，而是理監事、秘書處及所有姊妹共同努力的成果。如今將會長職務交給林寶華，交出去的不只是一個職位，更希望把「傳承、傳愛、傳價值」延續下去，讓世華精神在金門繼續扎根。

接下第五屆會長的林寶華表示，從洪秀暖手中接下的是一份責任與使命，她感謝歷任會長及總會長期支持，也感謝洪秀暖為金門分會打下穩固基礎，未來將以「凝聚姊妹情、連結世界心、共創新篇章」為方向，持續推動公益服務、女性成長與國際交流。

林寶華說，擔任會長是榮耀，更是責任，第五屆每一步都需要姊妹共同參與，未來將善用世華遍布全球的姊妹網絡，讓金門與世界有更多交流，也讓更多人看見金門女性的力量。

世界華人工商婦女企管協會金門縣分會舉行第四、五屆會長交接暨理監事就職典禮，洪秀暖（右二）卸下會長一職，家人都到場獻花。記者蔡家蓁／攝影

金門縣政府秘書長張瑞心（左）代表縣長陳福海，頒發賀匾給新任第五屆會長林寶華。記者蔡家蓁／攝影

世界華人工商婦女企管協會金門縣分會舉行第四、五屆會長交接暨理監事就職典禮，在總會長林淑敏（中）監交下，卸任會長洪秀暖（左）在海內外世華姊妹及地方各界見證下，正式將會長一棒交給林寶華（右）。記者蔡家蓁／攝影

世界華人工商婦女企管協會金門縣分會舉行第四、五屆會長交接暨理監事就職典禮，卸任會長洪秀暖（左三）、新任會長林寶華（左二）兩人率領姐妹表演苦練許久的國標舞。記者蔡家蓁／攝影

新任第五屆會長林寶華表示，從洪秀暖會長手中接下的不只是一項職務，更是一份責任與使命。她感謝總會長、總會及歷任會長長期以來對金門分會的支持，也感謝洪秀暖多年來帶領團隊一步一腳印，為金門分會奠定穩固基礎。記者蔡家蓁／攝影