快訊

石舫亘考證照幫3兒剪髮遭疑「防DNA外流」 蔣萬安無奈吐真言

國軍不是招不到人而已！馬文君揭提前退伍賠償人數暴增逾20倍

國慶紀念品懶人包！隨行杯、100元早餐券免費送 領取時間、地點一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

世界華人金門分會會長交接 洪秀暖交棒：看見世界華人女性打拚精神

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
世界華人工商婦女企管協會金門縣分會舉行第四、五屆會長交接暨理監事就職典禮，新任會長林寶華（右八）率領會員幹部共同宣誓。記者蔡家蓁／攝影
世界華人工商婦女企管協會金門縣分會舉行第四、五屆會長交接暨理監事就職典禮，新任會長林寶華（右八）率領會員幹部共同宣誓。記者蔡家蓁／攝影

「卸下的是會長職務，卸不下的是對世華的感情；結束的是兩年任期，永遠不會結束的是姊妹情。」世界華人工商婦女企管協會金門縣分會日前舉行第四、五屆會長交接暨理監事就職典禮，卸任會長洪秀暖以一句話道出交棒心情，在海內外世華姊妹及地方各界見證下，正式將會長一棒交給林寶華，金門分會也迎來新的階段。

交接典禮現場洋溢著濃厚的姊妹情誼，世界華人工商婦女企管協會總會長林淑敏、名譽總會長陳上春、陳阡蕙、監事長俞秀霞、副總會長徐孟榆、鄭玉廷、張春娟，以及金門縣政府秘書長張瑞心、立委陳玉珍、金馬聯合服務中心執行長吳增允、縣議會副議長歐陽儀雄、縣府前副縣長李文良等各界人士到場，與世華姊妹共同見證傳承時刻。

林淑敏致詞肯定洪秀暖任內帶領金門分會穩健發展，除扎根地方、投入公益，也積極參與總會活動與國際交流，帶著金門姊妹走出離島、拓展視野，讓世界各地世華姊妹看見金門。她表示，會長交接不只是職務更替，更代表責任、情誼與世華精神的延續。

回顧兩年會長任期，洪秀暖感性表示，她特別感謝林淑敏總會長一路帶領，讓她從金門出發，看見更大的世界，也從每一次交流中看見不同的生命故事與女性力量。這段旅程充滿感恩與感動，跟隨總會腳步參與國際交流，除了看見世界各地華人女性努力打拚，也更深刻感受到世華跨越地域的姊妹情誼。

她說，分會一路走來並非一人之力，而是理監事、秘書處及所有姊妹共同努力的成果。如今將會長職務交給林寶華，交出去的不只是一個職位，更希望把「傳承、傳愛、傳價值」延續下去，讓世華精神在金門繼續扎根。

接下第五屆會長的林寶華表示，從洪秀暖手中接下的是一份責任與使命，她感謝歷任會長及總會長期支持，也感謝洪秀暖為金門分會打下穩固基礎，未來將以「凝聚姊妹情、連結世界心、共創新篇章」為方向，持續推動公益服務、女性成長與國際交流。

林寶華說，擔任會長是榮耀，更是責任，第五屆每一步都需要姊妹共同參與，未來將善用世華遍布全球的姊妹網絡，讓金門與世界有更多交流，也讓更多人看見金門女性的力量。

世界華人工商婦女企管協會金門縣分會舉行第四、五屆會長交接暨理監事就職典禮，洪秀暖（右二）卸下會長一職，家人都到場獻花。記者蔡家蓁／攝影
世界華人工商婦女企管協會金門縣分會舉行第四、五屆會長交接暨理監事就職典禮，洪秀暖（右二）卸下會長一職，家人都到場獻花。記者蔡家蓁／攝影

金門縣政府秘書長張瑞心（左）代表縣長陳福海，頒發賀匾給新任第五屆會長林寶華。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府秘書長張瑞心（左）代表縣長陳福海，頒發賀匾給新任第五屆會長林寶華。記者蔡家蓁／攝影

世界華人工商婦女企管協會金門縣分會舉行第四、五屆會長交接暨理監事就職典禮，在總會長林淑敏（中）監交下，卸任會長洪秀暖（左）在海內外世華姊妹及地方各界見證下，正式將會長一棒交給林寶華（右）。記者蔡家蓁／攝影
世界華人工商婦女企管協會金門縣分會舉行第四、五屆會長交接暨理監事就職典禮，在總會長林淑敏（中）監交下，卸任會長洪秀暖（左）在海內外世華姊妹及地方各界見證下，正式將會長一棒交給林寶華（右）。記者蔡家蓁／攝影

世界華人工商婦女企管協會金門縣分會舉行第四、五屆會長交接暨理監事就職典禮，卸任會長洪秀暖（左三）、新任會長林寶華（左二）兩人率領姐妹表演苦練許久的國標舞。記者蔡家蓁／攝影
世界華人工商婦女企管協會金門縣分會舉行第四、五屆會長交接暨理監事就職典禮，卸任會長洪秀暖（左三）、新任會長林寶華（左二）兩人率領姐妹表演苦練許久的國標舞。記者蔡家蓁／攝影

新任第五屆會長林寶華表示，從洪秀暖會長手中接下的不只是一項職務，更是一份責任與使命。她感謝總會長、總會及歷任會長長期以來對金門分會的支持，也感謝洪秀暖多年來帶領團隊一步一腳印，為金門分會奠定穩固基礎。記者蔡家蓁／攝影
新任第五屆會長林寶華表示，從洪秀暖會長手中接下的不只是一項職務，更是一份責任與使命。她感謝總會長、總會及歷任會長長期以來對金門分會的支持，也感謝洪秀暖多年來帶領團隊一步一腳印，為金門分會奠定穩固基礎。記者蔡家蓁／攝影

世界華人工商婦女企管協會金門縣分會日前舉行第四、五屆會長交接暨理監事就職典禮，卸任會長洪秀暖（右）在海內外世華姊妹及地方各界見證下，正式將會長一棒交給林寶華（左），圖為總會長林淑敏（中）與兩人合影。記者蔡家蓁／攝影
世界華人工商婦女企管協會金門縣分會日前舉行第四、五屆會長交接暨理監事就職典禮，卸任會長洪秀暖（右）在海內外世華姊妹及地方各界見證下，正式將會長一棒交給林寶華（左），圖為總會長林淑敏（中）與兩人合影。記者蔡家蓁／攝影

金門 女性

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

第六屆「蔡萬才台灣貢獻獎」基督教門諾會花蓮黎明機構、明華園戲劇總團獲獎 半世紀陪伴守護 百年文化傳承創新 為台灣匯聚更多正向力量

【厝內大小事】梁純綉／父母走，手足情不斷

坦言這次選舉充滿挑戰 楊文科力挺徐欣瑩：選舉有勝有負

從台灣廟口到世界舞台：明華園未完待續的百年戲曲夢

相關新聞

高雄砸1.8億蓋運動中心「民眾白天用不了」！ 運發局研議增開放時段

斥資1.8億元的高雄市路竹運動中心今啟用，融合新舊運動場館規畫游泳池、健身房及球類運動空間，補足北高雄運動資源缺口。不過，民眾反映「學校型」運動中心使用時段受限，健身房器材數量少、空間小，CP值不高，未來恐影響使用率，憂心上億元場館淪為蚊子館；高市運發局回應，將與校方協商彈性開放時間，評估增加時段。

世界華人金門分會會長交接 洪秀暖交棒：看見世界華人女性打拚精神

「卸下的是會長職務，卸不下的是對世華的感情；結束的是兩年任期，永遠不會結束的是姊妹情。」世界華人工商婦女企管協會金門縣分會日前舉行第四、五屆會長交接暨理監事就職典禮，卸任會長洪秀暖以一句話道出交棒心情，在海內外世華姊妹及地方各界見證下，正式將會長一棒交給林寶華，金門分會也迎來新的階段。

國慶連假遊客搶登島小琉球 警方出動「超大安全帽」宣導交安

國慶連假小琉球的民宿訂房率接近滿房，前往小琉球的東港碼頭，今天一早湧現大批出遊人潮。由於遊客到小琉球交通工具多為機車，為了呼籲登島遊客注意行車安全，東港警分局在東琉碼頭展開交通安全宣導，提醒遊客騎車務必戴好安帽、注意路況。

國慶連假首日屏東湧車潮　緩解觀光業暑期損失

國慶連假首日，屏東一早湧現南下出遊車潮，警方啟動台1線調撥車道；東港碼頭擠滿前往小琉球遊客，觀光業者表示，連續2連假幸皆...

影／愛國者三型飛彈發射架首進屏東校園 屏中師生近距離見識國防重器

國慶日前夕，屏東高中舉辦國防嘉年華系列活動，校園內首度展現愛國者三型飛彈發射架，讓師生不用走到軍事基地，就能在校園近距離一睹國軍重要防空武器。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。