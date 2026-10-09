國慶連假遊客搶登島小琉球 警方出動「超大安全帽」宣導交安

國慶連假小琉球的民宿訂房率接近滿房，前往小琉球的東港碼頭，今天一早湧現大批出遊人潮。由於遊客到小琉球交通工具多為機車，為了呼籲登島遊客注意行車安全，東港警分局在東琉碼頭展開交通安全宣導，提醒遊客騎車務必戴好安帽、注意路況。

9、10月共3周的連續假期，為低迷的國旅打了強心針，小琉球在中秋連假時出現逾1.5萬人次登島的紀錄，國慶連假一大早東港碼頭也出現爆滿遊客準備搭船。警方除了在東琉碼頭進行宣導，也與島上租車業者推動「小琉球島嶼聯盟交通安全公約」。

警方在東琉碼頭出動「超大安全帽」及「波波、莉莉」警察娃娃，與員警、志工手持標語牌宣導，並以擴音機循環播放宣導語音，提醒遊客注意交通安全，騎車務必戴好安全帽，同時向機車出租業者宣導定要提供安全帽，並要建立遊客安全意識。

東港警分局指出，根據交通部研究，未正確配戴安全帽，車禍致死率是正確配戴的8.63倍。警方提醒，千萬別因為天氣熱而貪圖方便，「流汗總比流血好」，上路前一定要將安全帽「戴好、扣緊，保持一指寬度」，以維自身安全。

國慶連假警方在小琉球宣導交通安全。圖／東港警分局提供