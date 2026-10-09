國慶連假首日屏東湧車潮　緩解觀光業暑期損失

國慶連假首日，屏東一早湧現南下出遊車潮，警方啟動台1線調撥車道；東港碼頭擠滿前往小琉球遊客，觀光業者表示，連續2連假幸皆好天氣，做足10月生意，緩解暑期損失。

國慶連假今天起至11日，屏東縣政府警察局交控中心車流數據顯示，今天上午7至8時出現大量南下車潮，達2262輛次，枋寮警分局上午8時10分開始實施南下調撥車道措施，調撥台1線436.5至445.5公里北上內側車道供南下車輛行駛。

依屏東縣政府交通旅遊處資訊，小琉球連假前2天訂房率近滿房。東港碼頭一早出現大批前往乘船旅客，小琉球熱門景點花瓶岩人潮也絡繹不絕。

屏東縣琉球鄉觀光發展協會理事長李佳旗告訴中央社記者，國慶連假人潮相較中秋教師連假，雖然略遜一籌，不過幸有好天氣，讓暑期流失的遊客延期至連假現身。

李佳旗說，天氣是影響小琉球觀光的重要因素，從暑假到大學生開學以前的旅遊旺季，平日一般也人潮滿滿，今年暑期卻嚴重受豪雨衝擊。所幸連續2個連假都是好天氣，下週末還有「小島野台」音樂盛會吸引人潮，10月份假日業者生意做足，稍微緩解暑期損失。

為呼籲登島遊客注意行車安全，東港警分局也在連假首日、人潮最高峰時前往東港碼頭進行宣導。員警戴上超大安全帽，並出動「波波、莉莉」警察娃娃提醒遊客，「流汗總比流血好」，勿因天氣熱貪圖方便，上路前一定要將安全帽「戴好、扣緊，保持一指寬度」，以維自身安全。