影／愛國者三型飛彈發射架首進屏東校園 屏中師生近距離見識國防重器

國慶日前夕，屏東高中舉辦國防嘉年華系列活動，校園內首度展現愛國者三型飛彈發射架，讓師生不用走到軍事基地，就能在校園近距離一睹國軍重要防空武器。

屏東高中教官陳冠名說，8日國防嘉年華系列活動，以空軍為主題，邀請空軍防空暨飛彈指揮部、空軍第六混合聯隊進駐校園，讓學生透過實體裝備與模型，認識空軍執行各項任務及國防科技。

陳冠名指出，愛國者飛彈系統是國軍重要中遠程防空武器，這次將大型發射架運進校園，學生近距離觀察，相當難得。

隨著教官退出校園，陳冠名是末代教官，明年11月將退伍，陳冠名說，籌辦國防嘉年華系列活動，最困難並非安排展示內容，是協調軍方裝備進入校園。各項展示須經多次現勘、公文往返及安全評估，尤其海空軍裝備具特殊性，部分單位任務繁重，加上人員及裝備涉及機敏性，即使獲國防部同意，也不代表一定能順利成行。

陳冠名說，屏中校園腹地有限，大型軍事裝備最多只能容納一部，國慶前夕邀請到機敏性及神秘性很高的愛國者飛彈發射架，實屬不易。不少師生看到感到不可思議，嘖嘖稱奇。

屏中表示，國防嘉年華以實體展示深化國防教育，近距離接觸軍事裝備，增進學生對國軍任務及國防科技的認識，也為雙十國慶增添國防教育意義。

屏東高中往年畢業生約有一成從軍，近年來受烏俄戰爭影響，從軍比例明顯下降。陳冠名說，國慶日前夕舉行國防嘉年華，也滿足屏中學生們，無法北上觀看國慶大典的遺憾。

國慶日前夕，屏東高中舉辦國防嘉年華系列活動，校園內首度展現愛國者三型飛彈發射架，師生在校園近距離一睹國軍重要的防空武器。圖／屏中教官陳冠名提供

國慶日前夕，屏東高中舉辦國防嘉年華系列活動，校園內首度展現愛國者三型飛彈發射架，師生在校園近距離一睹國軍重要的防空武器。圖／屏中教官陳冠名提供

國慶日前夕，屏東高中舉辦國防嘉年華系列活動，校園內首度展現愛國者三型飛彈發射架，師生在校園近距離一睹國軍重要的防空武器。圖／屏中教官陳冠名提供