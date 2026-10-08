年底大選屏東縣登記參選9人資格不符 4村里長、1鄉代選區變同額

屏東縣選委會今對鄉鎮市長、鄉鎮市民代表及村里長登記參選資格審查，近年因公職人員選舉罷免法修法，參選資格和條件趨嚴，屏東縣選委會今指出，9人資格不符合，村里長參選人4人、5名代表參選人，也連帶影響4村里長變同額、佳冬鄉民代表第一選區同額參選。

屏東縣選委會表示，8月31日到9月4日，受理參選人登記，縣長2人、87人選縣議員、83名登記鄉鎮市長參選，545名申請鄉鎮市民代表參選，841名登記參選村里長，5種公職人員選舉共1558人申請登記參選，跟2022年相較1605人，減少47人。

屏東縣選委會今審查鄉鎮市長、鄉鎮市民代表與村里長登記參選資格，9人分別違反選罷法第26條、另1人違反台灣地區與大陸地區人民關係條例規定，不符合資格參選。

不符合名單分別為，代表5人，佳冬鄉第一選區賴神公、內埔鄉第一選區謝文龍，枋寮鄉第一選區陳富隆（現任代表）、蔡宛靜（現任代表）。因為不符資格，佳冬鄉第一選區變同額參選，該選區選4人，原5人登記，1人資格不符。枋寮鄉第一選區8人登記，選出5人，因2人不符資格，變成6搶5局面。

村里長部分東港鎮頂中里李國賓（現任里長）、竹田鄉頭崙村李財興、東港鎮共和里林國勝（現任里長），高樹鄉南華村林長發，與琉球鄉大福村洪永程（現任里長）。因資格不符，頂中里、頭崙村、共和里與南華村，均為同額。大福村從五搶一改為四搶一局面。

2026九合一大選，屏東縣將選出縣長1人、縣議員55人、鄉鎮市長33人、代表326名、村里長443名，共要選出858人。