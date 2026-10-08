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農機事故留下嚴重腿傷 許永輝不向命運低頭拚成全國百大青農

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門副縣長陳祥麟（左二）接見金門第八屆全國百大青農獲獎人許永輝（中），金門縣農會常務監事許玉昭（右二）及總幹事文水成（右一）、產業發展處長黃儒新（左一）陪同接受表揚。圖／金門縣農會提供
金門副縣長陳祥麟（左二）接見金門第八屆全國百大青農獲獎人許永輝（中），金門縣農會常務監事許玉昭（右二）及總幹事文水成（右一）、產業發展處長黃儒新（左一）陪同接受表揚。圖／金門縣農會提供

一場農機事故，曾讓許永輝以為自己將告別農田；如今，他不僅重新站回土地，更走出一條有機、永續的農業路。第八屆全國百大青農獲獎人許永輝昨日接受金門縣府表揚，副縣長陳祥麟肯定他不畏身體傷勢與金門惡劣農業環境，持續投入有機耕作，更積極接軌2050淨零碳排，成為金門農業永續發展的先行者。

許永輝從農之路並不順遂，幾年前，他在農耕過程中因農機操作不慎造成腿部嚴重受傷，留下永久性傷害，身體上的不便也伴隨著心理創傷，一度萌生離開農業、另謀出路的念頭。但身為農家子弟，他最終仍放不下腳下這片土地，克服恐懼重新投入農耕。

回到農田後，許永輝沒有選擇一條比較容易的路，反而開始思考如何讓土地走得更長久，為避免農地長期受到化學肥料與農藥侵蝕，他主動投入有機農業，成為金門第一個以高粱、小麥為主要驗證作物的有機農戶。

金門土壤貧瘠、氣候乾旱，西半島水資源尤其有限，高粱、小麥又是金門高粱酒的重要釀酒原料。對許永輝而言，守護農地不只是種出農產品，更關係到金門農業未來能否永續。因此，他從生產方式著手，堅持不用化學肥料、化學農藥，盼在有限的自然條件下，維持土地與生態的平衡。

除了有機農業，許永輝也把目光放得更遠，為迎接2050淨零碳排趨勢，他不辭辛勞往返台灣、金門，取得ESG及碳管理專業訓練證照，希望未來能將金門農業與溫室氣體排查、碳管理及碳交易等議題接軌，讓農地除了生產糧食，也能成為守護環境的重要力量。

陳祥麟表示，金門農業本身就處在相對弱勢的環境，土壤、氣候與水資源條件都不容易，許永輝卻能不畏艱難，在土地上持續耕耘，尤其西半島水資源相對匱乏，他仍堅守有機農業理念，與生態共存，這份堅持相當難得。

陳祥麟指出，雖然有機農業未必能立即帶來大幅經濟收益，但維護農業生產環境，就是替下一代守住珍貴的土地資產，許永輝的投入值得肯定，也盼更多青農投入，為金門農業注入新的思維與活力。

金門縣農會常務監事許玉昭也表示，金門青農近年在各領域都有亮眼表現，期盼更多青農成為農業發展的「領頭羊」，帶動金門農業走向更長遠的未來。

金門副縣長陳祥麟（中右）接見本縣第八屆全國百大青農獲獎人許永輝（中左），肯定許永輝卻能不畏艱難，在土地上持續耕耘，尤其西半島水資源相對匱乏，他仍堅守有機農業理念，與生態共存，這份堅持相當難得。圖／金門縣農會提供
金門副縣長陳祥麟（中右）接見本縣第八屆全國百大青農獲獎人許永輝（中左），肯定許永輝卻能不畏艱難，在土地上持續耕耘，尤其西半島水資源相對匱乏，他仍堅守有機農業理念，與生態共存，這份堅持相當難得。圖／金門縣農會提供

金門 青農 許永輝

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