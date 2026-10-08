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屏東原創音樂劇港墘仔 10/24東港東隆宮廟埕演出

中央社／ 屏東縣8日電

屏東縣政府原創音樂劇「港墘仔」，以東港海港生活與迎王平安祭典為背景，訴說在地故事。24日故事將回到東港，晚間7時30分在東隆宮廟埕演出，免費入場。

屏東縣政府文化處今天發布新聞稿表示，縣府近年推動屏東在地原創劇發展，從地方生活與文化出發，「說在地的故事、演屏東的好戲」。「港墘仔」邀請屏東傑出演藝團隊「星星戲樂」製作，集結演員管罄、倪安東、郭耀仁、鄭雅升等共同演出。

文化處說明，全劇以東港海港生活、華僑市場旁的「港墘仔」燒烤店及三年一科迎王信仰為故事背景，深刻描繪遊子鄉愁、家人牽掛與情感羈絆，透過音樂與戲劇，訴說東港港邊世代交織人生故事。

此外，也邀請東港在地「下頭角宋江陣」與大漢樂團「王爺吹」同台共演，將傳統陣頭、民俗樂音、台語流行曲與現代搖滾完美交融，展現專業劇團與在地民俗力量共創的藝術感染力。

文化處指出，「港墘仔」去年於屏東藝術館首演獲得好評，此次針對東隆宮廟埕環境，重新設計演出場景，以東隆宮「黃金牌樓」作為舞台背景，讓廟埕化身實景劇場，在東港街道、海風與生活場域中，重新感受地方文化溫度。

文化處提及，演出採免費入場、自由入座，現場準備東港在地名產「雙糕潤」限量發放。

屏東 東港 宮廟 音樂劇 屏東縣

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