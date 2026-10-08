屏東原創音樂劇港墘仔 10/24東港東隆宮廟埕演出

國民黨高雄市議員曾麗燕不再尋求連任，今日是任期內最後一次總質詢，她以「畢業生」身分向市長陳其邁及團隊要求改善多處公園及大坪頂道路破損刨鋪問題，期待市長步步高升北部之後，要記得高雄還有兩條路尚未完成。陳其邁回應，市府會檢視經費，若能做會全力完成。

2026-10-08 17:27