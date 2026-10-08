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屏東選委會查核 代表、村里長9參選人不符資格
屏東縣選舉委員會今天公布參選人資格審查結果，共9名鄉鎮市民代表或村里長參選人不符資格，其中4人涉排黑條款，1人喪失原籍未滿10年。
11月28日地方公職人員選舉屏東共1558人登記參選，包括2名屏東縣長參選人、87名屏東縣議員參選人、83名鄉鎮市長參選人、545名鄉鎮市民代表參選人與841名參選人。
選委會表示，不符資格者為4名鄉鎮市民代表參選人與5名村里長參選人，包括2名現任枋寮鄉民代表及3名現任村里長。
選委會說，9人中高樹鄉南華村長林姓參選人喪失原籍未滿10年，違反台灣地區與大陸地區人民關係條例，其餘8人違反公職人員選舉罷免法，包括4人與排黑條款相關、3人受破產宣告或經裁定開始清算程序確定，尚未復權，與1人受監護或輔助宣告。
選委會表示，縣長與議員參選人部分由中央選委會16日前完成審定，23日參選人號次抽籤。
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