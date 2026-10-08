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前議長曾麗燕「畢業」前最後質詢 要陳其邁記住「兩條路還沒鋪好」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市議員曾麗燕最後一次市政總質詢，希望市長陳其邁協助改善小港區大坪頂多處道路破損問題。圖／取自高雄市議會官網
高雄市議員曾麗燕最後一次市政總質詢，希望市長陳其邁協助改善小港區大坪頂多處道路破損問題。圖／取自高雄市議會官網

國民黨高雄市議員曾麗燕不再尋求連任，今日是任期內最後一次總質詢，她以「畢業生」身分向市長陳其邁及團隊要求改善多處公園及大坪頂道路破損刨鋪問題，期待市長步步高升北部之後，要記得高雄還有兩條路尚未完成。陳其邁回應，市府會檢視經費，若能做會全力完成。

曾麗燕曾任第三屆高市議會議長，今天最後一次總質詢，主要關心二林國小廁所老舊、桂林兒童公園遊戲場地面凹凸不平、泰山公園黑板樹及大坪頂道路刨鋪等議題。

曾麗燕表示，高坪27街486巷、650巷道有部分路面高低不平、碎石滿地，3多年多前會勘至今尚未改善，居民詬病多時。道工處長林志東表示，會利用回饋金，預定本月進場處理。

此外，高坪7路、高坪39街等道路也同樣有刨鋪需求。曾麗燕向陳其邁喊話說，期待市長未來步步高升，高升北部之後，要記得高雄有兩條路還沒完成。

陳其邁表示，他要特別感謝曾議長六年來的照顧與支持，尤其擔任議長期間讓市府施政順利，曾議長受不分黨派議員尊重，且無論對經濟困難的選民或廟宇全都大力支持，令人感佩；針對道路鋪設問題，市府會盤點第二預備金，若能做會全力打拚，請曾議長放心。

高雄市 曾麗燕

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