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松山機場遷移案引熱議 澎湖縣長參選人群起反對

中央社／ 澎湖縣8日電

台北市長蔣萬安今天提出規劃松山機場遷移，打造AI園區議題，在澎湖引發熱議，各級民代與縣長參選人等群起反對，痛批為選舉亂投醫。

民進黨立委楊曜表達堅決反對松山機場遷移，並依歷史軌跡指出，過去幾次在選戰中提出松山機場遷移的候選人，到最後都沒當選，加上松山機場是軍民合用機場，不僅影響離島居民的赴台交通，更牽涉緊急醫療後送與國防安全，質疑蔣萬安病急亂投醫，提了一個自己未研究過的議題想要挽回流失的選票。

國民黨縣長參選人陳振中表示，松山機場遷移並非新的議題，過去不同政黨的政治人物都曾提出相關構想。尊重台北對城市發展的討論，但無論由誰提出，站在澎湖鄉親的立場，我都主張保留松山機場，堅決反對遷移。

陳振中說，對澎湖人而言，往返臺北是就醫、求學、工作與探親的重要交通。尤其長輩到臺北看診，常需要家人陪同，松山機場鄰近市區，能減少轉車與奔波。臺北的發展值得重視，澎湖人的交通需求也必須被重視。松山機場的未來，應由中央、臺北市與離島縣市共同討論，充分聽取使用這座機場的民眾意見。

民進黨縣長參選人吳淑瑾表示，台北市長蔣萬安等國民黨團隊拋出松山機場遷移時，心裡有沒有澎湖，在他們眼中似乎只是可以隨時犧牲的籌碼，籲請澎湖人團結起來，對松山機場遷建說「不」，為了選舉聲量病急亂投醫、只想著怎麼騙選票，事後再發表任何聲明、補充或是切割，以粉飾太平。

無黨籍縣長參選人葉竹林支持台灣科技產業發展，也樂見台北城市進步，但松山機場是澎湖鄉親往返台灣的重要交通門戶，在缺乏完整離島交通配套之前，對於遷移構想表達堅決反對立場，強調「台北要發展AI，澎湖也要有便利的交通，不能讓離島鄉親承擔額外成本」。

葉竹林表示，松山機場不只是台北市的一塊土地，更是澎湖居民赴台就醫、求學、工作、洽公及探親的重要交通據點。尤其澎湖長期面臨離島交通不便及醫療資源相對不足等問題，機場遷移涉及的不只是航班起降，更關係到鄉親的生活品質與基本權益。

針對蔣萬安將規劃遷移松山機場，台聯黨主席暨澎湖縣長參選人周倪安今天痛批，北台灣的機場本來就已有不足，根本沒有討論遷移的本錢。蔣萬安是到了選情告急，才提廢除松機，根本忽視了澎湖乃至金馬鄉親往返故鄉的需求。

周倪安表示，過去蔣萬安在2022年，曾經批評提出松機遷移的立委參選人吳怡農，是「到了選舉才倉促提案」。但是在過去4年的市長任期中，蔣萬安也沒有對於松機的去留有所著墨與討論，一樣是到了選舉前才主張遷移松機。周倪安痛批，可見蔣萬安4年任內，一無是處，只好用自打嘴巴的方式來騙票。

澎湖縣政顧問郁國麟也指出，蔣萬安不能只講要遷移松山機場建AI園區，要負責任的說要遷到那裡，以後包括澎湖、金門、馬祖到台北怎麼轉。要建AI園區地有得是，如台北港或桃園航空城可開發土地遠多於松山機場，何必為難澎湖人呢。

2026九合一選舉 澎湖縣選舉 松山機場

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