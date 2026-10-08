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屏中國防嘉年華 愛國者飛彈發射架駛進校園吸睛

中央社／ 屏東縣8日電

屏東高中將全民國防教育帶進校園，現場展示多項國防相關裝備，其中愛國者三型飛彈發射架更是成為活動焦點，實體裝備駛進校園，吸引師生駐足參觀、拍照。

屏東高中國防深度體驗暨國防嘉年華系列活動，先前已展示雲豹甲車、拖式飛彈車及海軍水下作業大隊裝備，今天第3場陳展愛國者三型飛彈發射架，由於發射架體積龐大，平時較少有機會近距離看到，此次進入校園展示，讓不少師生都覺得不可思議、嘖嘖稱奇。

屏東高中教官陳冠名告訴中央社記者，陳展最大的困難就是需要好幾次的現地場勘及函文，均須符合軍方規定，終於能夠在國慶假期前夕，邀請到愛國者飛彈發射架進入校園，實屬不易，這同時也是屏東縣首次有先進武器裝備進入校園展示。

陳冠名說，自己是學校的最後一任教官了，明年11月即將退伍，屆時校園裡將不再有穿著軍服的教官身影。正因進入任內最後一年，他希望能讓國防教育不只停留在課本上的文字，而是透過親身體驗，讓學生對國防有更深的認識。

屏東高中校長王玉輝表示，過去學生接觸國防武器裝備，多半透過影片或圖片，此次活動最大的特色就是讓國防裝備走進校園、出現在學生眼前，不僅能讓學生對國軍裝備與國防任務有更深刻的認識，也有助於推動全民國防教育。

屏東縣 愛國者飛彈

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