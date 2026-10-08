國慶鳥罕見提前報到 連假恆春賞鷹不撲空

有國慶鳥之稱的灰面鵟鷹，主要過境期在10月中旬。今年鷹群罕見提前報到，6日首波大量登陸，接連3天觀測紀錄破萬。賞鷹達人推測，國慶連假期間恆春半島賞鷹不撲空。

墾丁國家公園管理處每年委託台灣猛禽研究會執行秋季遷徙性猛禽調查，依統計資料，社頂凌霄亭昨天僅觀測到540隻灰面鵟鷹，今晨起一波波鷹流湧現，截至中午12時已有2萬1960隻。

墾管處退休技士、賞鷹達人蔡乙榮今天告訴中央社記者，今年灰面鵟鷹過境情形不同以往。過去40年間，主要過境期在10月中旬，今年卻在10月上旬就大量入境。6日北部觀察到本季首波大量灰面鵟鷹登陸，中部紀錄1萬2000多隻；到7日上午，自高雄美濃往南經屏北地區鷹群持續，國立屏東科技大學紀錄超過5萬隻。

蔡乙榮表示，鷹群罕見提早過境與天氣相關，若9月下旬至10月上旬間，台灣北方琉球群島到日本之間沒有颱風形成，灰面鵟鷹南遷路徑順暢，便有可能10月上旬即大量現身台灣南部。

蔡乙榮說，灰面鵟鷹過境期前後大約20天，當中約10天較為集中，以此推算，本季高峰期將持續至25日左右。依目前天氣狀況預測，國慶連假期間看到國慶鳥機會很高。

他指出，賞鷹熱門地點社頂凌霄亭，欣賞灰面鵟鷹最佳時間在天亮後半小時至1小時；另一主要過境猛禽赤腹鷹過境期在9至10月間，上午7時左右觀測佳。滿州里德橋部分，因恆春半島是灰面鵟鷹重要夜棲點，過境期間可下午前往「觀落鷹」。

蔡乙榮提及，國慶鳥名稱由來，是因40多年前野生動物保育尚不盛行，灰面鵟鷹每年遭大量獵捕，賣往國外製作標本，保育團體希望透過命名引起政府重視。不過候鳥獵捕真正獲得改善，仍是在墾管處成立、國家公園警察強力查緝，以及野保法公告之後。