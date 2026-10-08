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締盟第50個城市　高雄與日本北九州簽訂友好協定

中央社／ 高雄8日電

高雄市長陳其邁7日與日本北九州市長武內和久簽署友好城市協定，北九州成為高雄第50座國際締盟城市，並啟動景點互惠計畫，將擴大經貿、科技、體育、教育及文化等領域交流。

陳其邁表示，高雄與北九州同樣具有工業城市發展背景，近年皆推動淨零及數位轉型，雙方近2年快速累積合作。2025年7月兩市簽署城市合作協定，並促成馬拉松友好交流備忘錄，北九州也參與高雄端午龍舟國際友誼賽、台日大港水果祭及智慧城市展。

高雄市行政暨國際處今天透過新聞稿表示，此次締盟也推出景點互惠措施。高雄市民前往北九州，出示身分證可在小倉城、小倉城庭園、北九州市漫畫博物館、九州鐵道紀念館等7處景點獲贈限定紀念品；另於北九州伴手禮館消費滿2000日圓（約新台幣403元），可享折抵100日圓（約新台幣20元）優惠。

武內和久表示，北九州近年全力發展新興產業，今年以「實體AI」產業聚落計畫獲日本政府「地域未來戰略」首批認定。北九州與高雄均從工業基礎發展，近年推動城市轉型，雙方已在經貿、科技、體育、教育及文化等領域累積合作成果，盼締盟後進一步擴大交流。

行國處表示，兩市今年7月熊本發生強震時，也迅速協調救災物資援助，展現跨國城市合作。未來將以正式締盟為新起點，持續建立長期合作網絡。

高雄 日本 城市

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