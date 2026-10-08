屏東孔廟變「恐怖的廟」？親水設施青苔遍布、鐵片翹起藏危機

屏東縣定古蹟屏東書院（孔廟），近年成為親子遊憩與學生閱讀場所，住附近經常帶小朋友到該處遊玩的三寶爸郭男說，這幾次帶小朋友走訪時，卻發親水設施階梯長滿青苔，雜草叢生，還有部分設施金屬片翹起，設施維護未落實。縣府民政處表示，會加強強環境巡視。

住在附近三寶爸郭男說，過去經常帶孩子到孔廟遊玩，附近幼兒園也會帶小朋友前往，原本水池乾淨漂亮，還能看見小魚，現在池水表面長滿青苔，連石頭缺乏清理，水池具一定深度，孩子喜歡在周邊攀爬，讓家長擔心滑倒受傷。

郭男提到，除了青苔、雜草及蚊蟲問題，園區親水設旁還有金屬片翹起，小朋友經常跑來跑去，稍有不慎恐遭割傷。附近K書中心旁廁所，有街友出沒及停留，希望相關單位兼顧街友需求與公共空間安全，而非放任問題持續。

縣議員參選人陳哲蕙接獲民眾陳情到場查看，陳哲蕙說，水池真的很髒，原本親水設施階梯是灰色大理石，變成厚厚一層青苔，階梯鐵條翹起來，階梯還有電線外露，現場人員稱不建議小孩走上階梯，但也沒有任何告示。

陳哲蕙說，「不要讓孔廟不要變成恐怖的廟」，對於環境清潔、兒童安全及街友關懷提出改善方案，讓珍貴古蹟不只修得漂亮，更能長久維護。

民政處表示，會加強巡視周邊環境，水池階梯旁青苔部分，現階段將水全部放乾曝曬，原本一周清洗一次，夏天熱較容易長青苔，會研議五天清洗一次。邊條部分也會全面檢視，街友部分跨局處請社會處、警察局協助。

屏東書院創建於清嘉慶20年（1815年），已有超過200年歷史，1988年列為縣定古蹟，縣府2021年投入約1.2億元推動園區整建，包括孔廟修復、周邊景觀改善，並結合舊游泳池空間設K書中心，打造具文化保存、閱讀及休憩功能公共場域。

親水設施階梯鐵條掉落。圖／三寶爸提供

階梯青苔厚厚一層。圖／陳哲蕙提供

階梯青苔厚厚一層。圖／陳哲蕙提供

階梯鐵條掉落，電線外露。圖／陳哲蕙提供