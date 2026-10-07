「褲子大王」千金楊宜庭不當美女刺客 喊話無緣對手李明璇當選請吃烤鰻

曾被柯文哲相中扮「美女刺客」、差點與李明璇在立委選戰交鋒，網紅「馬尾妹」楊宜庭最終沒踏進政治圈，也沒走上父親、「褲子大王」創辦人楊政城的路接班家業，而是開起「大王烤鰻魚」，她留下家族招牌「大王」兩字，選擇另闢戰場，闖出自己的創業路。

楊宜庭IG擁有逾8.5萬名粉絲，最早受到矚目正是因為父親，2018年楊政城以無黨籍參選高雄市議員，當時仍在英國求學的楊宜庭返台助選，168公分高挑身材、綁著馬尾的清新模樣意外爆紅，被暱稱「馬尾妹」，不少人搶著喊楊政城「岳父」。

她的高人氣後來也被政壇相中，2024年立委選舉前，民眾黨一度有意徵召她投入高雄前鎮、小港選區，當時柯文哲證實接觸過，外界更將她與國民黨前發言人李明璇並列「美女刺客」，兩人一度可能同場角逐。

楊宜庭最後沒有踏進政治圈，轉身投入餐飲業，被問到是否還會選舉，楊宜庭笑說現在「選鰻」，也隔空向投入台北市議員選戰的無緣對手李明璇喊話，若當選，回高雄就請她吃烤鰻。

對楊宜庭而言，從商並非偶然，父親楊政城創立「褲子大王」，一句「再大的鳥都裝得下」廣告詞打響名號，全盛時期全台擁有38家門市，事業版圖也從成衣跨足旅館、藥妝、餐飲，從小看父母做生意，她沒有照單全收父親留下的經營模式，卻承襲了尋找市場缺口的敏銳度。

「大王烤鰻魚」的構想，來自一次韓國家庭旅行。楊宜庭笑說，第一次吃到韓式烤鰻，發現不同於台灣熟悉的日式蒲燒，韓式吃法以炭火烤出鰻魚油脂，再搭配生菜、生薑、蒜片及泡菜入口，味道相對清爽，回台後她發現，韓式燒肉、炸雞及鍋物早已遍地開花，主打韓式烤鰻的餐廳卻不多，讓她嗅到商機。

為摸透這門生意，她帶著家人再赴首爾，一周密集吃遍十多家烤鰻名店，從食材、火候、醬料到配菜逐一研究，最後吃到家人求饒。回台後反覆試吃、調整，從醬料、小菜到廚房SOP親自定案，當時韓國熱門料理實境節目《黑白大廚》，也成了她研究料理概念的靈感來源。

她想複製韓國餐桌，食材卻選擇「在地化」，店內使用屏東外銷等級白鰻，透過炭火控制油脂與焦香、外酥內嫩，菜單也納入章腸蝦鍋、白切肉、蜂巢馬格利酒等熱門韓式料理，希望不只賣一道鰻魚，而是讓消費者吃到完整韓式餐桌風味，開店後吸引不少在台韓國人上門品嘗，直呼比韓國道地。

二代創業最難擺脫的是身分帶來的包袱，楊宜庭沒有刻意切割，她將餐廳取名「大王烤鰻魚」，「大王」正是從父親的「褲子大王」而來，褲子和鰻魚，風馬牛不相及，品牌血脈卻緊密相連，與其說她接手家業，不如說是延續父親累積數十年的品牌精神。

楊政城也樂見女兒另起爐灶，他形容楊宜庭從小就有生意頭腦，不僅嘴挑、懂吃，也熟悉網路行銷；他說，女兒不必複製自己的事業，只要能找到市場、把生意做好，就是另一種傳承。

上一代靠一句廣告詞、數十家實體門市打天下，下一代面對的是社群、流量與快速變動的消費市場，楊宜庭沒走上接班路，而是承接「大王」兩字掛上自創的烤鰻店，再度擦亮招牌。

店內使用屏東外銷等級白鰻，透過炭火控制油脂與焦香、外酥內嫩，搭配生菜、生薑、蒜片及泡菜入口。記者郭韋綺／攝影

被問到是否還會選舉，楊宜庭笑說現在「選鰻」，也隔空向投入台北市議員選戰的李明璇喊話，若當選，回高雄就請她吃烤鰻。記者郭韋綺／攝影

韓式吃法以炭火烤出鰻魚油脂，再搭配生菜、生薑、蒜片及泡菜入口，味道相對清爽。記者郭韋綺／攝影