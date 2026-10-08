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高雄鳳山國中家長會改選 爆負債數十萬元…遭質疑機制不透明

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄報導

高雄市鳳山國中家長會交接，帳目出現數十萬元負債，十多名家長昨早聚在校門口，要求釐清金流及負債原因，並質疑家長會改選不透明，校方表示，家長會財務獨立運作，學校無權過問也不清楚有無負債。校方原備妥預算報告擬請款，但未被通知說明，實際收支仍待完整帳冊釐清。

針對家長委員選拔疑慮，教育局表示昨接獲家長陳情即受理；至於帳務及負債爭議若涉及民事及財務糾紛，可循司法途徑處理。

鳳山國中共五十九班、約一千五百多名學生，每名學生每學期交一百元家長會費，扣除同戶手足人數，年會費收入約廿八萬元，其餘收入為捐款或募款。

近期家長會改選交接，傳出帳務負債達四、五十萬元，新舊任家長會團隊也對負債由誰承擔發生激烈爭執；一名家長說，原本帳面有結餘，交接卻變負債，希望說清楚是否不當花用。

鳳山國中校長林季玲說，學校無權介入家長會財務動支或查帳，若因學生競賽、活動需要家長會補助，會事前提出預算，動支前經過校內簽呈，再申請撥款。但家長會改選當天，原擬報告預算卻未被通知列席說明，由於家長會爆發帳務爭議，校方為避免學生權益和活動受影響，已有另籌經費的心理準備。

教育局說明，若涉及法令或程序問題，且查出選舉、會務運作違反自治條例、組織章程或相關規定，將要求改善；違規情節重大，必要時將依法要求家長會限期改組。

國中 鳳山 負債

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