邱鎮軍質疑125萬支針頭有毒品黑數 高市府反嗆「先交代毒窟房東」

高雄市2年半發放逾125萬支清潔針具，引發毒品黑數爭議，國民黨立委邱鎮軍質疑龐大發放量恐反映地下吸毒人口，高市府回擊，指清潔針具數量不等於吸毒人口，批邱缺乏公衛專業並翻出過往爭議，反嗆「談反毒前，先交代『毒窟房東』的過往」。

邱鎮軍日前質疑，高雄2年半發放125萬支針具，數量龐大，背後恐隱藏驚人毒品黑數，市長陳其邁今早受訪時駁斥，發放清潔針具最主要目的在預防愛滋病，毒品問題不只有法律、治安層面，也涉及公共衛生及醫療，「兩個問題都要解決」。

市府發言人符瑋玲晚間再度發聲，表示根據過往媒體報導，邱鎮軍曾涉及暴力事件遭起訴，過往配偶名下遊藝場也涉及多起毒品案件，認為邱在談論反毒前，應先向社會說明過往遭媒體稱為「毒窟房東」的爭議。

符瑋玲批評，以清潔針具發放量推論毒品黑數，是不了解公共衛生政策，把第一線公衛、醫療人員執行多年的減害措施拿來政治操作，呼籲評論毒品政策仍應回歸專業及數據。

高市衛生局強調，清潔針具支數不等於吸毒人口，替代治療人次同樣不能直接視為毒品黑數。清潔針具與美沙冬替代治療，是中央自2005年推動「藥癮愛滋減害計畫」的重要措施，目的在降低注射藥癮者因共用針具感染B、C型肝炎及HIV等血液傳染病風險，並藉此將個案銜接至篩檢、醫療及戒癮治療體系。

衛生局表示，減害並非鼓勵用毒，更非毒品除罪化，毒品持有、施用及販賣仍依法查辦，疾管署統計也顯示，2005年新增HIV感染者3378人，其中2425人、約72％為注射藥癮者，減害政策實施後，相關感染已大幅下降。

目前高雄設有72處衛教諮詢及清潔針具據點、50處自動服務機。依疾管署截至今年8月資料，高雄HIV感染盛行率0.183％，台北市為0.207％。衛生局認為，數據也顯示針具服務量不能直接與感染盛行程度或毒品人口畫上等號，服務量增加，代表更多高風險個案進入醫療及公共衛生體系，而非代表毒品人口更多。

高市毒品防制局指出，毒品防制除源頭查緝，也包括預防宣導、醫療戒治及輔導處遇，對尚未完全停用毒品的個案，先降低感染、過量使用等健康風險，再銜接戒癮治療、心理支持及社會復元，近年面對依托咪酯等新興毒品，也整合教育、衛生、警政及社政系統，從電子煙防制、源頭查緝到個案轉介同步介入。

市府表示，高雄由毒防局統合警政、教育、衛政、社政及勞政資源，藥癮個案結案後6個月再犯率已從2023年6.90％降至2025年2.88％，1年內再犯率則由12.82％降至3.30％。

符瑋玲表示，毒品政策可以接受監督，但相關討論應建立在正確統計解讀及公共衛生證據上，不應把防疫、戒癮及減害服務直接與毒品黑數畫上等號，更不該因此污名化第一線公衛政策。