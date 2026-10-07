從溪口土地到高雄餐桌 「溪口文化餐桌」串起農業交流

為推廣國產食材與農村產業價值，由崙禾社會企業主辦的第二屆崙尾文化節，「溪口文化餐桌」今天在高雄舉辦，邀請漢來大飯店主廚王誌雄以溪口特色農產品設計料理，選用綠蘆筍、絲瓜、花蒲及鵪鶉蛋等在地食材入菜，透過餐飲文化推廣國產食材，期望持續串聯企業ESG與地方創生，讓溪口物產走出產地、進入城市，同時讓更多人看見嘉義農村正在發生的改變。

出生在嘉義的崙禾社會企業董事長陳梧桐，為了推廣當地農產，他從2020年起開始以當地高經濟價值的「綠蘆筍」為地方創生核心，推動生鮮銷售、青農培力，並將農作邊角料開發為生技與保健產品，並長期與漢來等多家五星級飯店合作，以綠色採購支持在地小農，讓國產食材更容易被大眾認識。

陳梧桐表示，農村人口老化問題嚴重，為了吸引青年留鄉與農業人才培育，特地以當地盛產的「蘆筍」產業作為行動起點，陪伴青年重新認識家鄉土地。溪口物產從農田走上城市餐桌，不只是食材產地的轉移，更希望讓消費者了解農產品背後的生產環境與農民投入。透過主廚料理與產地介紹，讓參與者從餐桌認識溪口土地，以及當地農業發展的故事。希望讓更多人認識嘉義溪口，也讓地方產業有更多與外部交流的機會。