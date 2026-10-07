快訊

立志當「軟飯女」！櫻花妹為嫁豪門苦讀成醫、狂練琴 閃婚悟出1真理

美股早盤／四大指數全倒 10年、30年期美債殖利率同飆至24年來最高

八點檔都不敢這樣演！富婆遭孽子擄走送養老院 關鐵籠房如牲畜

聽新聞
0:00 / 0:00

從溪口土地到高雄餐桌 「溪口文化餐桌」串起農業交流

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
為推廣國產食材與農村產業價值，「溪口文化餐桌」今天在高雄舉辦，選用綠蘆筍、絲瓜、花蒲及鵪鶉蛋等在地食材入菜，透過餐飲文化推廣國產食材。記者劉學聖／攝影
為推廣國產食材與農村產業價值，「溪口文化餐桌」今天在高雄舉辦，選用綠蘆筍、絲瓜、花蒲及鵪鶉蛋等在地食材入菜，透過餐飲文化推廣國產食材。記者劉學聖／攝影

為推廣國產食材與農村產業價值，由崙禾社會企業主辦的第二屆崙尾文化節，「溪口文化餐桌」今天在高雄舉辦，邀請漢來大飯店主廚王誌雄以溪口特色農產品設計料理，選用綠蘆筍、絲瓜、花蒲及鵪鶉蛋等在地食材入菜，透過餐飲文化推廣國產食材，期望持續串聯企業ESG與地方創生，讓溪口物產走出產地、進入城市，同時讓更多人看見嘉義農村正在發生的改變。

出生在嘉義的崙禾社會企業董事長陳梧桐，為了推廣當地農產，他從2020年起開始以當地高經濟價值的「綠蘆筍」為地方創生核心，推動生鮮銷售、青農培力，並將農作邊角料開發為生技與保健產品，並長期與漢來等多家五星級飯店合作，以綠色採購支持在地小農，讓國產食材更容易被大眾認識。

陳梧桐表示，農村人口老化問題嚴重，為了吸引青年留鄉與農業人才培育，特地以當地盛產的「蘆筍」產業作為行動起點，陪伴青年重新認識家鄉土地。溪口物產從農田走上城市餐桌，不只是食材產地的轉移，更希望讓消費者了解農產品背後的生產環境與農民投入。透過主廚料理與產地介紹，讓參與者從餐桌認識溪口土地，以及當地農業發展的故事。希望讓更多人認識嘉義溪口，也讓地方產業有更多與外部交流的機會。

崙禾社會企業董事長陳梧桐，從2020年起開始以當地高經濟價值的「綠蘆筍」為地方創生核心，推動生鮮銷售、青農培力，讓國產食材更容易被大眾認識。記者劉學聖／攝影
崙禾社會企業董事長陳梧桐，從2020年起開始以當地高經濟價值的「綠蘆筍」為地方創生核心，推動生鮮銷售、青農培力，讓國產食材更容易被大眾認識。記者劉學聖／攝影

高雄 農業 土地

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

聽海浪聞米香！「農村味・新北風」20日登場 試吃DIY一次滿足

高雄山茶飄香南投茶博會 六龜原生山茶吸睛

米其林主廚、世界冠軍都選它！一瓶鮮乳藏4大「星級講究」

花藝走進社區與餐桌「花漾台灣・百合綻放」打造幸福生活場域

相關新聞

南星機場還沒到、土資場先來？ 議員憂小港汙染加劇：萬萬不可

「機場還沒到，汙染已經一大堆！」國民黨議員陳麗娜今爆料，南星計畫承接大量無處去化的營建土方，已加劇空汙、交通負荷，近期傳出將設土資場，讓她急喊「萬萬不可」，直言小港長年承受工業、港區汙染，若全市土方再往南星送，地方恐不堪負荷。

屏縣2座共融公園化身「防洪海綿」 可暫存逾260萬公升雨水

屏東縣政府將滯洪功能導入共融公園規畫，以滯洪池、下沉式草皮等，設計九如巴轆公園及萬丹森林公園，提供超過2600立方公尺雨水暫存空間，相當於一座50公尺標準游泳池，能有效調節雨水並分擔排水系統負荷，讓公園兼具休憩與防洪功能。

金獅影城10月31日熄燈金門成無電影院離島 金門電影館發起搶救

金門曾是戲院林立的小島，電影陪伴戰地政務時期的駐軍與居民，成為特殊年代共同的生活記憶；隨著解嚴、國軍精簡及駐軍縮減，戲院逐漸一間間消失，國賓影城5月熄燈，島上僅存的金獅影城也將於10月31日結束營業，金門恐再度成為沒有電影院的離島。

仁武砍樹蓋土資場 陳其邁：會嚴審

高雄市仁武區新庄社區旁一處台糖土地，被申請設置土資場，近日整地大量砍除樹木，原本綠意盎然的林地變成光禿禿一片，引發鄰近居民恐慌；有議員昨質詢要求市府駁回申請，市長陳其邁答詢說，仁武已有數處土資場，市府一定會嚴格審查，若影響交通與環境不會核准。

不想搏命 高雄引水人集資 造首艘專用艇

高雄港引水人長年搭乘老舊交通船，風浪中靠近大型商船、在船身搖晃下攀爬繩梯登輪執勤，頻傳落海、夾傷事故。二○二四年黃姓引水人登輪遭兩船夾斷腿，更促使逾三分之二的高雄港引水人集資打造符合新規格專業引水船「昕航一號」，昨下水啟航；然而，高雄港現有載送引水人的十五艘船，船齡均逾廿年，亟待汰舊換新。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。