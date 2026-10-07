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高雄漢神巨蛋百貨周年慶下周搞怪登場 南瓜鬼怪迎購物熱潮
高雄百貨周年慶進入旺季，高雄漢神巨蛋百貨周年慶15日正式開跑，今年業績目標上看27億元，今天的宣傳活動員工們特地融入萬聖節元素質裝扮，從南瓜、鬼怪到各式趣味造型布置，營造濃厚節慶氣氛，吸引民眾搶優惠，也讓周年慶現場增添不少「搞怪」趣味。
匯集眾多高雄獨家品牌的漢神巨蛋，今年更在南部獨家引進擁有百年珠寶設計與傳奇腕錶歷史的梵克雅寶（ Van Cleef & Arpels） ；以及南部首間Miu Miu專門店，推出全台首賣的皮革手挽袋，二家都將於10月隆重開幕，再加上多家將於 10 月進駐的專櫃，共 22 家新進的高雄獨家及新櫃品牌，預計將帶動整體買氣，週年慶業績目標挑戰 27億。
漢神巨蛋表示，今年週年慶也與人氣角色「酷洛米」合作，以「酷甜日常」為主題，從會員來店禮一路延伸至館外廣場，打造「巨可愛大南瓜」及「酷洛米電台總站」等主題場景，結合萬聖節氛圍打造打卡熱點。10月25日將舉辦酷洛米見面會，10月31日則推出「酷黑萬聖魔法嘉年華」，安排演出及遊行活動。
隨著周年慶正式開跑，預期將再掀起高雄百貨購物熱潮，精品、美妝、服飾及3C等熱門商品都可望成為民眾搶購焦點，漢神巨蛋也盼透過多元優惠及品牌活動，帶給消費者不同以往的周年慶購物體驗。
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