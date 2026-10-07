恆春警分局破獲電纜竊案 台電頒發6萬元獎金

恆春半島今年接連發生電纜線竊案，民眾用電受到影響，電纜破壞造成裸線外露也危及公共安全。恆春警分局追查後成功逮到竊嫌移送法辦，並經檢方偵結起訴。台電屏東區營業處長仇忠銘今天到恆春分局頒發破案獎金6萬元，感謝警方辛勞。

仇忠銘指出，近年國際原物料價格上漲，廢五金及銅等回收原料價格提高，台電電纜線因此成為不法分子覬覦目標。為防止電纜竊案，台電持續與警方保持密切聯繫，同時加強對資源回收業者宣導，嚴防不法贓物流入回收市場。

恆春警分局長郭懷澤表示，為預防電纜竊案發生，警方持續加強線上巡邏密度，也呼籲新建工程承包商應落實防盜措施，建議在工地側院、防火巷或電力設備區等處加裝感應式照明燈，利用夜間照明產生嚇阻作用，減少財物損失。

台電提醒，民眾若發現有人攀爬電桿、剪斷電纜、剝除或焚燒電纜外皮、囤積販售來源不明電纜等可疑情事，可撥打110報案電話或1911台電客服專線。經檢舉查獲並起訴者，台電將依相關規定頒發獎勵金，鼓勵社會大眾共同打擊犯罪，守護公共用電安全。