高捷岡山路竹延伸線環差過關 空污抵換源以高雄為先

高雄捷運岡山路竹延伸路段擬調整北側終點位置而提出環差案，今天於環評大會審查。經環委確認空污增量抵換來源以高雄市優先，透過施工進度進行管制同時最多6處開挖等，建議補正後通過。

環境部今天召開環境影響評估審查委員會第56次會議，審查「高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線（第二A階段）環境影響說明書環境影響差異分析報告（計畫路線延伸及土石方量變更）」。

此案開發單位高雄市政府捷運工程局表示，考量服務更多民眾乘車需求、出入口便利性等因素，調整車站位置及延伸計畫路線，將北側終點位置略向北挪移160公尺，計畫路線長度由7.84公里延長為8公里，並重新檢

討土石方量等。

環評委員在小組初審會議時，要求此案重新檢核空氣污染物增量抵換計畫，針對開發沿線或鄰近區域提出抵換措施。

高捷工程局表示，考量開發沿線及鄰近區域多有農地，已將「農業剩餘資材採用腐化菌」、「稻草集中妥善燃燒」納入抵換計畫方案；抵換來源將優先考量此計畫所在地高雄市。

針對土石方處理，高捷工程局指出，此計畫採分區挖填，不會同時施工，預估尖峰時段最多僅有6處基礎開挖，由於每處堆置土石方約暫置1至2天後即外運至收容場所，不致有大量土石方堆置情況產生；也會要求施工廠商，透過施工進度進行管制，若預估當天有同時6處進行基礎開挖時，統一掌控堆置情況。

由於開發單位擬以微型感測器偵測空污情況，環委建議應採用即時值，施工期間並佐以灑水應變，開發單位允諾辦理。環委最後建議此案補充修正後通過。