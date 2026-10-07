南星機場還沒到、土資場先來？ 議員憂小港汙染加劇：萬萬不可

「機場還沒到，汙染已經一大堆！」國民黨議員陳麗娜今爆料，南星計畫承接大量無處去化的營建土方，已加劇空汙、交通負荷，近期傳出將設土資場，讓她急喊「萬萬不可」，直言小港長年承受工業、港區汙染，若全市土方再往南星送，地方恐不堪負荷。

陳麗娜在總質詢指出，高雄近年重大工程陸續推動，為紓解營建土方去化壓力，市府開放南星計畫做為土石暫置場，但大批土方車也隨之湧入，塵土飛揚引發空汙。

陳麗娜說，每天約1200車次土石方車進場，加上港區貨櫃車流，不時發生車速快、搶道及未行駛貨櫃車專用道，一再有民眾向她陳情，沒想到卻又傳出設置土資場，她當場抗議直喊「萬萬不可」，表達反對立場。

她點名市長陳其邁多次拋出南部需要24小時機場，喊話他卸任後，若有機會進入中央、掌握更多政策資源，就應「說到做到」，盡快促成南星大機場成形，不要到了中央就忘了高雄，機場還沒看到，土方、汙染卻先進場。

陳麗娜形容，每回從小港開車進市區，天空灰濛濛，當地長年承受石化、鋼鐵等重工業汙染，疊加港區貨櫃運輸及大量土方車，環境負荷已逼近極限，若再設置土資場，北高雄土方一路南運，未來恐吸引更多土方集中，「南星計畫還有紓解的一天嗎？」

她要求，市府應盡快在北高雄尋找適當土方去處，建立南北分流機制，縮短土方運輸距離，降低大型車流對沿線交通及空品造成的衝擊。

陳其邁答詢回應，他從選立委到現在都沒有離開，只要高雄有任何問題，「當然是站在高雄市民的立場」，也認為高雄重大建設「不分黨派大家要支持」。