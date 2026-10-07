屏縣2座共融公園化身「防洪海綿」 可暫存逾260萬公升雨水

屏東縣政府將滯洪功能導入共融公園規畫，以滯洪池、下沉式草皮等，設計九如巴轆公園及萬丹森林公園，提供超過2600立方公尺雨水暫存空間，相當於一座50公尺標準游泳池，能有效調節雨水並分擔排水系統負荷，讓公園兼具休憩與防洪功能。

縣府工務處表示，巴轆公園因地勢低於外部聯外道路，在尚未整治前屬易積淹水地區，將「吸水、存水」概念融入園區各處，納入防洪功能。萬丹森林公園利用下沉地形接住雨水，透過基地內蓄水空間及排水設計，讓公園在短時間強降雨時發揮調節逕流作用。

巴轆公園總集水量約1355立方公尺，園區內生態池、礫石坑、沙坑、木屑坑及兩處滯洪池，皆可作為集水空間；萬丹森林公園可容納約1300立方公尺滯洪量，利用地形低窪處匯集地表雨水，分擔排水壓力。

縣府表示，先前強降雨期間，兩座公園將發揮效用，未造成周邊排水系統及河川溢淹情形，未來新建公園也將持續把防洪、滯洪思維納入規畫，除了是休憩空間，也能提升城市防洪韌性，成為城市海綿。

萬丹森林公園下沉式草皮廣場，可容納約1300立方公尺滯洪量，暫時分擔排水壓力。圖／縣府提供