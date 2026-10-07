快訊

高鐵無線電系統遭入侵釀多班列車急煞 2駭客遭訴主嫌男大生求刑2年

台股5萬點明明近在咫尺卻過不了？分析師曝原因在這裡

西班牙住房危機撼動政局！總理宣布提前大選拆彈

聽新聞
0:00 / 0:00

屏縣2座共融公園化身「防洪海綿」 可暫存逾260萬公升雨水

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
巴轆公園滯洪池在豪雨期間發揮作用，兩處共可暫存842噸雨水。圖／縣府提供
巴轆公園滯洪池在豪雨期間發揮作用，兩處共可暫存842噸雨水。圖／縣府提供

屏東縣政府將滯洪功能導入共融公園規畫，以滯洪池、下沉式草皮等，設計九如巴轆公園及萬丹森林公園，提供超過2600立方公尺雨水暫存空間，相當於一座50公尺標準游泳池，能有效調節雨水並分擔排水系統負荷，讓公園兼具休憩與防洪功能。

縣府工務處表示，巴轆公園因地勢低於外部聯外道路，在尚未整治前屬易積淹水地區，將「吸水、存水」概念融入園區各處，納入防洪功能。萬丹森林公園利用下沉地形接住雨水，透過基地內蓄水空間及排水設計，讓公園在短時間強降雨時發揮調節逕流作用。

巴轆公園總集水量約1355立方公尺，園區內生態池、礫石坑、沙坑、木屑坑及兩處滯洪池，皆可作為集水空間；萬丹森林公園可容納約1300立方公尺滯洪量，利用地形低窪處匯集地表雨水，分擔排水壓力。

縣府表示，先前強降雨期間，兩座公園將發揮效用，未造成周邊排水系統及河川溢淹情形，未來新建公園也將持續把防洪、滯洪思維納入規畫，除了是休憩空間，也能提升城市防洪韌性，成為城市海綿。

萬丹森林公園下沉式草皮廣場，可容納約1300立方公尺滯洪量，暫時分擔排水壓力。圖／縣府提供
萬丹森林公園下沉式草皮廣場，可容納約1300立方公尺滯洪量，暫時分擔排水壓力。圖／縣府提供

九如巴轆公園總集水量約1355立方公尺，透過分散式集水設計，讓生態池、沙坑、礫石坑滯洪。圖／縣府提供
九如巴轆公園總集水量約1355立方公尺，透過分散式集水設計，讓生態池、沙坑、礫石坑滯洪。圖／縣府提供

雨水 公園 萬丹 屏東縣 滯洪池

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

科學園區快速發展 嘉縣擴大縣治區重劃367公頃

曼谷豪雨多處淹水 IMF世銀年會前泰國備妥4級防洪方案

基隆田徑場剛試營運就漏積水？市府：非工程漏水將增設擋雨設施改善

兒童遊具恐成「燙傷陷阱」 鄭慶欽促竹市府改善遮蔭

相關新聞

屏縣2座共融公園化身「防洪海綿」 可暫存逾260萬公升雨水

屏東縣政府將滯洪功能導入共融公園規畫，以滯洪池、下沉式草皮等，設計九如巴轆公園及萬丹森林公園，提供超過2600立方公尺雨水暫存空間，相當於一座50公尺標準游泳池，能有效調節雨水並分擔排水系統負荷，讓公園兼具休憩與防洪功能。

金獅影城10月31日熄燈金門成無電影院離島 金門電影館發起搶救

金門曾是戲院林立的小島，電影陪伴戰地政務時期的駐軍與居民，成為特殊年代共同的生活記憶；隨著解嚴、國軍精簡及駐軍縮減，戲院逐漸一間間消失，國賓影城5月熄燈，島上僅存的金獅影城也將於10月31日結束營業，金門恐再度成為沒有電影院的離島。

仁武砍樹蓋土資場 陳其邁：會嚴審

高雄市仁武區新庄社區旁一處台糖土地，被申請設置土資場，近日整地大量砍除樹木，原本綠意盎然的林地變成光禿禿一片，引發鄰近居民恐慌；有議員昨質詢要求市府駁回申請，市長陳其邁答詢說，仁武已有數處土資場，市府一定會嚴格審查，若影響交通與環境不會核准。

不想搏命 高雄引水人集資 造首艘專用艇

高雄港引水人長年搭乘老舊交通船，風浪中靠近大型商船、在船身搖晃下攀爬繩梯登輪執勤，頻傳落海、夾傷事故。二○二四年黃姓引水人登輪遭兩船夾斷腿，更促使逾三分之二的高雄港引水人集資打造符合新規格專業引水船「昕航一號」，昨下水啟航；然而，高雄港現有載送引水人的十五艘船，船齡均逾廿年，亟待汰舊換新。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。