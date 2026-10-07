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金獅影城10月31日熄燈金門成無電影院離島 金門電影館發起搶救

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門電影館負責人、導演董振良認為，戲院消失不只是少了一個娛樂場所，對文化選擇有限的離島而言，更代表居民少了一個重要的公共文化與休閒空間，因此發起「金門不能沒有戲院」公共電影文化搶救行動，呼籲縣府及社會各界正視金門電影文化的未來。圖／董振良提供
金門電影館負責人、導演董振良認為，戲院消失不只是少了一個娛樂場所，對文化選擇有限的離島而言，更代表居民少了一個重要的公共文化與休閒空間，因此發起「金門不能沒有戲院」公共電影文化搶救行動，呼籲縣府及社會各界正視金門電影文化的未來。圖／董振良提供

金門曾是戲院林立的小島，電影陪伴戰地政務時期的駐軍與居民，成為特殊年代共同的生活記憶；隨著解嚴、國軍精簡及駐軍縮減，戲院逐漸一間間消失，國賓影城5月熄燈，島上僅存的金獅影城也將於10月31日結束營業，金門恐再度成為沒有電影院的離島

金門電影館負責人、導演董振良認為，戲院消失不只是少了一個娛樂場所，對文化選擇有限的離島而言，更代表居民少了一個重要的公共文化與休閒空間，因此發起「金門不能沒有戲院」公共電影文化搶救行動，呼籲縣府及社會各界正視金門電影文化的未來。

董振良表示，這項行動並非單純要求政府「再蓋一座戲院」，而是希望重新思考金門人是否應該擁有一個能長期看電影、接觸影像文化的地方。金門已有金沙戲院等修復後的歷史空間，未來如何讓這些場所不只是偶爾辦活動，而能重新融入居民日常生活，值得討論。

金門電影館規劃推動「公共電影放映計畫」，結合國片、紀錄片、世界電影、親子電影、經典電影及金門戰地歷史影像，讓電影重新成為金門人的日常文化。「政府不一定要自己經營戲院，但不能把金門沒有戲院當成理所當然。」董振良說。

適逢年底地方選舉，金門電影館也將邀請縣長、縣議員參選人，不分政黨及政治立場，共同參與「金門不能沒有戲院」連署行動，第一步就是「一起進戲院，看一部金門電影」。

董振良表示，希望參選人暫時放下選舉攻防，一起走進戲院，看一部金門電影，並回答「如果金門沒有戲院，金門人還需不需要一個可以看電影的地方？」以及「如果當選，是否願意關心並推動金門電影文化及公共電影放映空間？」金門電影館也將邀請參與者共同簽署文化行動聲明，將民間聲音送交縣府及縣議會。

「我們不是只想搶救一間戲院，我們想搶救的是金門人的文化生活。」董振良說，戲院消失表面上是商業市場問題，但對金門而言，影響的不只是影迷，也包括老人、孩子、青年與家庭。未來金門需要的或許不只是傳統商業影城，而是結合電影教育、影像保存、藝術電影、紀錄片及社區活動的公共電影文化空間。

金門曾是戲院林立的小島，隨著解嚴、國軍精簡及駐軍縮減，戲院逐漸一間間消失，島上僅存的金獅影城也將於10月31日結束營業。金門電影館負責人、導演董振良發起「金門不能沒有戲院」公共電影文化搶救行動，呼籲縣府及社會各界正視金門電影文化的未來。圖／董振良提供
金門曾是戲院林立的小島，隨著解嚴、國軍精簡及駐軍縮減，戲院逐漸一間間消失，島上僅存的金獅影城也將於10月31日結束營業。金門電影館負責人、導演董振良發起「金門不能沒有戲院」公共電影文化搶救行動，呼籲縣府及社會各界正視金門電影文化的未來。圖／董振良提供

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