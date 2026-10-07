仁武砍樹蓋土資場 陳其邁：會嚴審

高雄市仁武區新庄社區旁一處台糖土地，被申請設置土資場，近日整地大量砍除樹木，原本綠意盎然的林地變成光禿禿一片，引發鄰近居民恐慌；有議員昨質詢要求市府駁回申請，市長陳其邁答詢說，仁武已有數處土資場，市府一定會嚴格審查，若影響交通與環境不會核准。

市議員吳利成質詢說，接獲民眾陳情，指仁武區文武路與新庄路一處土地，鄰近國道十號、仁武產業園區及滯洪池，近日大量樹木遭砍除，並大規模開挖及整地，現場卻看不見工程告示牌，無法得知申請人、工程名稱、核准機關及工程用途等資訊，居民對土地究竟進行何種開發產生疑慮，擔心濫墾濫伐。

吳利成要求市府相關單位說明，為何可以大量砍樹變成光禿禿一片，到底申請何種使用變更或開發許可？工務局長楊欽富回應，這塊地是台糖造林地，已被私人承租使用，地主砍樹無法干涉，業者正申請設置土石方資源堆置處理場（土資場），案件尚未核准。

吳利成質疑，民眾隨便砍樹、整地就被檢舉，台糖土地卻能大面積砍樹，尚未申請核准就進行開發，且該處距離人口密集的新庄社區僅一百多公尺，車輛頻繁出入會影響交通安全及環境品質，仁武已有數處土資場都距離住宅區較遠，新場應直接駁回，不能核准。

陳其邁表示，仁武區已設置數處土資場，市府對此處的立場會比較保留，必定嚴格審查，若會影響交通、環境，市府跟議員立場一致，不會核准。