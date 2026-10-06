曾遭兩船夾斷腿 他見首艘新建引水艇啟航「自己安全不能靠他人善意」

高雄港引水人長年搭乘老舊交通船，在風浪中靠近巨輪、攀爬繩梯登輪，短短幾秒卻可能是生死關卡。2024年黃姓引水人登輪，遭交通船與大船夾斷左腳，讓引水人決定「不再等別人換船」、集資造船重要轉折。符合新規專業引水船「昕航一號」今啟航，黃姓引水人出席時感嘆「自己的安全不能依靠他人的善意」，盼新船成為改善引水人登離輪安全的第一步。

黃姓引水人說，新的引水艇設計構造結構更安全，速度可以抗衡波浪性海浪的衝突，藉由第一艘新的引水艇，期許為大家帶來更安全登離輪作業環境，這也是一步一步的前進，有了昕航一號標準，「自己安全不能依靠他人善意」，更安全設備，也要有更完善制度，實際作為保障引水人安全，「對自己安全負責，也是對家人負責」。

引水人又稱領港，負責引領大型商船進出港口，但最危險的往往不是在巨輪駕駛台，而是搭小艇靠近行進中的大船，再抓準風浪間隙攀上繩梯。高雄港引水人辦事處主任陳策勤說，兩艘船都在行進、搖晃，「磕磕碰碰算小事」，嚴重時可能失手落海，甚至遭船身夾擊；近年台北港、台中港也曾發生引水人落海死亡事故。

高雄港接送引水人船舶多已使用20年以上，新造一艘船至少要3000多萬元，高規格甚至超過4000萬元。陳策勤說，高雄港現任引水人超過三分之二投入昕航公司，大家不是為了營利，「出發點就是安全」。

「昕航一號」長約17公尺、總噸位約46噸，配置雙主機約1600匹馬力，海試最高20.9節，並加裝船艏推進器，讓船艏靠近大型商船時能提高穩定性，減少風浪中反覆彈跳；船尾另設落水人員回收平台，可協助將受傷或無法自行攀爬的落水者救回甲板。航港局10月23日將舉行引水人落海救援演練，指定昕航一號參與操演。

陳策勤說，高雄港持續向外海發展，引水作業距離從過去約2浬，可能拉長至4、5浬，船舶也愈造愈大，安全、速度及操控性能更加重要，「我們不是要賺錢，更重視的是安全、舒適跟效率」。

昕航財務長蘇寶玉表示，另一艘「昕航三號」預計明年3月完成，正與既有交通船業者協商聯營，希望最快11月、年底前讓新船加入營運，初期仍依現行費率，不另增費用，以安全為前提，至少維持損益兩平。

符合新規格專業引水船「昕航一號」今啟航，前監委范巽綠（右四）等出席啟航儀式。記者劉學聖／攝影

符合新規格專業引水船「昕航一號」今啟航。記者劉學聖／攝影