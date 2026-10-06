快訊

中職／榜眼籤送桃猿！悍將拒絕6連敗收尾 全年第3近7年首度卡位前段班

美債殖利率、油價跌 台指期夜盤再寫50,265點歷史新高

連環爆！徐佳青被控安排兒冒充攝影官、東沙島特權爭議 北檢一併偵辦

聽新聞
0:00 / 0:00

曾遭兩船夾斷腿 他見首艘新建引水艇啟航「自己安全不能靠他人善意」

聯合報／ 記者劉星君／高雄即時報導
符合新規格專業引水船「昕航一號」今啟航，高雄港引水人們齊聚昕航一號前合影，乘載安全。記者劉學聖／攝影
符合新規格專業引水船「昕航一號」今啟航，高雄港引水人們齊聚昕航一號前合影，乘載安全。記者劉學聖／攝影

高雄港引水人長年搭乘老舊交通船，在風浪中靠近巨輪、攀爬繩梯登輪，短短幾秒卻可能是生死關卡。2024年黃姓引水人登輪，遭交通船與大船夾斷左腳，讓引水人決定「不再等別人換船」、集資造船重要轉折。符合新規專業引水船「昕航一號」今啟航，黃姓引水人出席時感嘆「自己的安全不能依靠他人的善意」，盼新船成為改善引水人登離輪安全的第一步。

黃姓引水人說，新的引水艇設計構造結構更安全，速度可以抗衡波浪性海浪的衝突，藉由第一艘新的引水艇，期許為大家帶來更安全登離輪作業環境，這也是一步一步的前進，有了昕航一號標準，「自己安全不能依靠他人善意」，更安全設備，也要有更完善制度，實際作為保障引水人安全，「對自己安全負責，也是對家人負責」。

引水人又稱領港，負責引領大型商船進出港口，但最危險的往往不是在巨輪駕駛台，而是搭小艇靠近行進中的大船，再抓準風浪間隙攀上繩梯。高雄港引水人辦事處主任陳策勤說，兩艘船都在行進、搖晃，「磕磕碰碰算小事」，嚴重時可能失手落海，甚至遭船身夾擊；近年台北港、台中港也曾發生引水人落海死亡事故。

高雄港接送引水人船舶多已使用20年以上，新造一艘船至少要3000多萬元，高規格甚至超過4000萬元。陳策勤說，高雄港現任引水人超過三分之二投入昕航公司，大家不是為了營利，「出發點就是安全」。

「昕航一號」長約17公尺、總噸位約46噸，配置雙主機約1600匹馬力，海試最高20.9節，並加裝船艏推進器，讓船艏靠近大型商船時能提高穩定性，減少風浪中反覆彈跳；船尾另設落水人員回收平台，可協助將受傷或無法自行攀爬的落水者救回甲板。航港局10月23日將舉行引水人落海救援演練，指定昕航一號參與操演。

陳策勤說，高雄港持續向外海發展，引水作業距離從過去約2浬，可能拉長至4、5浬，船舶也愈造愈大，安全、速度及操控性能更加重要，「我們不是要賺錢，更重視的是安全、舒適跟效率」。

昕航財務長蘇寶玉表示，另一艘「昕航三號」預計明年3月完成，正與既有交通船業者協商聯營，希望最快11月、年底前讓新船加入營運，初期仍依現行費率，不另增費用，以安全為前提，至少維持損益兩平。

符合新規格專業引水船「昕航一號」今啟航，前監委范巽綠（右四）等出席啟航儀式。記者劉學聖／攝影
符合新規格專業引水船「昕航一號」今啟航，前監委范巽綠（右四）等出席啟航儀式。記者劉學聖／攝影

符合新規格專業引水船「昕航一號」今啟航。記者劉學聖／攝影
符合新規格專業引水船「昕航一號」今啟航。記者劉學聖／攝影

符合新規格專業引水船「昕航一號」今啟航。記者劉學聖／攝影
符合新規格專業引水船「昕航一號」今啟航。記者劉學聖／攝影

引水人 高雄港 造船 航港局

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

政治大學迎接百年 親善大使制服告別旗袍改穿西式新裝

海巡水砲驅離陸漁船 卓揆：不得不為

海外潛水被「反派專業戶」男演員救命 女子感激：恩公是好人

印尼漁工在海上殺害台籍船長 2013 年「特宏興 368 號」命案

相關新聞

高雄創立27年平價書店宣布熄燈 書迷不捨：以後沒地方買書了

高雄市河堤社區著名地標「明儀書店」對外公告，即將在2026 年 11 月 30 日結束營業，27年歷史畫上句點。這個消息讓高雄許多書迷充滿感傷與不捨，有人難過說「以後沒地方可以看書、買書了」。

金門大橋封橋演練 從搶救傷患到海上疏運全面應戰

濃霧籠罩金門大橋，遊覽車與油罐車發生重大連環事故，油罐車翻覆、漏油起火，多名旅客受傷…這不是突發災難，而是金門縣政府今天實兵演練的模擬情境，從橋上搶救、傷患後送、油料外洩處理，到橋梁安全檢測及大小金門海上接駁，全面測試重大交通事故下的應變能力。

曾遭兩船夾斷腿 他見首艘新建引水艇啟航「自己安全不能靠他人善意」

高雄港引水人長年搭乘老舊交通船，在風浪中靠近巨輪、攀爬繩梯登輪，短短幾秒卻可能是生死關卡。2024年黃姓引水人登輪，遭交通船與大船夾斷左腳，讓引水人決定「不再等別人換船」、集資造船重要轉折。符合新規專業引水船「昕航一號」今啟航，黃姓引水人出席時感嘆「自己的安全不能依靠他人的善意」，盼新船成為改善引水人登離輪安全的第一步。

國慶連假塞爆！墾丁首日住宿率估達8成 警祭交管分流措施

國慶連假9日起一連3日，國旅熱潮延續，屏東縣政府交旅處預估，墾丁首日實際住宿率將達8成。因應南下車潮，警方將針對車城、南...

解除孤島困境！台29線那瑪夏民生橋改建工程動工 預計2028年通車

台29線高雄那瑪夏民生橋被莫拉克風災損毀，新橋通車僅13年又出現溪底土石墊高緊逼梁底，以致豪雨暴漲溪水漫流淹過橋面無法通行，達卡努瓦里千餘人多次受困孤島，沒有其他替代道路。新橋今日舉辦動土儀式，新橋梁底比現在橋面抬高7公尺，預計2028年通車。

金門青嶼17號砸2115萬修復 傳統建築活化縣府取得30年使用權

金門縣政府今天在金沙鎮青嶼17號舉行「傳統建築活化再利用簽約儀式」，縣府取得建築物30年使用權，將投入約2115萬元進行修復，未來規劃導入住宿、餐飲及文化體驗等多元利用，盼讓閒置古厝重新回到地方生活，也為青嶼聚落注入觀光與產業新動能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。