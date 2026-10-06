高雄創立27年平價書店宣布熄燈 書迷不捨：以後沒地方買書了

高雄市河堤社區著名地標「明儀書店」對外公告，即將在2026年11月30日結束營業，27年歷史畫上句點。這個消息讓高雄許多書迷充滿感傷與不捨，有人難過說「以後沒地方可以看書、買書了」。

三民區河堤社區素來有「小天母」之稱，人行空間綠意盎然，位於社區巷弄的明儀書店更為社區增添不少人文氣息，不僅是社區居民的書店，也是平價書店代表，早年吸引許多書迷專程從外地到高雄買書。

明儀書店創立於1999年，鼎盛時期擁有3家門市，後來僅剩河堤社區這處據點。2018年明儀書店曾遭遇歇業危機，當年因為房東有意調漲租金導致業者有意結束營業，不過後來房租沒漲，書店也得以繼續營運，只不過這次真的撐不下去了。

明儀書店10月2日已在社群張貼歇業公告，預定11月30日結束營業。書店感性告白「謝謝你推開這扇門，陪伴明儀書店走過這段溫暖的旅程；歡迎回來走走，和明儀書店好好告別」。

業者對外透露，結束營業是因為數位化改變讀者閱讀習慣，實體圖書市場持續萎縮，書店營收已無法繼續維持營運，基於成本考量不得不決定收攤。

消息傳出後，很多消費者不捨。一名老主顧說，以前很多書店都是原價賣書，只有明儀書店持會員卡可享75折優惠，對消費者來說很有吸引力，聽到這次真的要結束營業了，心裡有些感傷，高雄又失去一個時代象徵。

也有人網友說「無法想像沒有明儀書店的日子，少了很重要的心靈角落」、「可以不要結束營業」、「至少留下一個樓層」。

創立27年的明儀書店宣布下月結束營業，許多書迷聞訊來買特價書籍。記者徐白櫻／攝影

明儀書店即將熄燈，讓許多愛書民眾十分不捨，喊話書店不要關。記者徐白櫻／攝影