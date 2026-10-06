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金門大橋封橋演練 從搶救傷患到海上疏運全面應戰

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
交通部與金門縣政府今天辦理「115年陸上交通事故災害防救演習」，現場過程逼真完整，充分展現各單位平日對自身業務的熟稔。記者蔡家蓁/攝影
交通部與金門縣政府今天辦理「115年陸上交通事故災害防救演習」，現場過程逼真完整，充分展現各單位平日對自身業務的熟稔。記者蔡家蓁/攝影

濃霧籠罩金門大橋，遊覽車與油罐車發生重大連環事故，油罐車翻覆、漏油起火，多名旅客受傷…這不是突發災難，而是金門縣政府今天實兵演練的模擬情境，從橋上搶救、傷患後送、油料外洩處理，到橋梁安全檢測及大小金門海上接駁，全面測試重大交通事故下的應變能力。

交通部與金門縣政府今天依行政院指定，辦理「115年陸上交通事故災害防救演習」，由副縣長陳祥麟擔任指揮官、交通部次長陳彦伯擔任統裁官，中央相關部會及專家學者組成評估團隊，上午10時起分別在金門大橋、縣災害應變中心、金寧急救站、九宮碼頭及水頭碼頭等地同步展開。

這場演練延續前一天兵棋推演情境，模擬金門地區受到濃霧影響，金門大橋4K附近發生重大連環車禍，遊覽車撞上油罐車後，油罐車翻覆並發生油料洩漏、起火，現場有人受困、多人輕重傷，另有疑似人員落水。

事故發生後，大橋立即封閉，消防、警察、衛生、海巡、環保、中油及橋梁管理等單位陸續進場搶救。

面對大量傷病患，現場設置前進指揮所及傷患處置區，啟動檢傷分類、緊急救護及後送機制，金寧急救站同步投入醫療量能；縣災害應變中心則負責彙整災情、調度資源及跨機關協調，測試「前線搶救、後方指揮」能否即時銜接。

除了救人，演練也把「事故後怎麼收拾」納入考驗。油罐車起火撲滅後，持續進行漏油及污染防制、事故車輛移置，並由橋梁管理單位檢測結構安全，待確認橋梁狀況後，再研判恢復單線或全線通車，避免救災過程衍生二次危害。

金門大橋若長時間無法通行，大小金門交通如何維持也是此次演練另一大考題。縣府同步啟動海上替代疏運，以水頭、九宮碼頭作為接駁節點，透過交通船、公車接駁及旅客引導，模擬大橋中斷後民眾及滯留旅客的疏運作業，驗證交通備援能量。

縣府表示，此次演習首度依中央訓令，以「實人、實地、實裝、實況、實作」五實原則，採兵棋推演結合實兵驗證方式辦理，從前一天的情境推演一路銜接到今天現場操作，完整檢視事故通報、救災救護、交通管制、大量傷病患、危險物品及替代交通等應變機制。

演習結束後，統裁官進行講評，中央評估團隊及參演單位也將針對過程中發現的問題檢討改善，相關結果納入後續災害防救計畫，持續強化金門面對重大交通事故時的整體應變韌性。

「115年陸上交通事故災害防救演習」今天在金門大橋封橋演練，想要去烈嶼的旅客只能搭接駁船前往小金門。記者蔡家蓁/攝影
「115年陸上交通事故災害防救演習」今天在金門大橋封橋演練，想要去烈嶼的旅客只能搭接駁船前往小金門。記者蔡家蓁/攝影

交通部與金門縣政府今天辦理「115年陸上交通事故災害防救演習」，由副縣長陳祥麟擔任指揮官、交通部次長陳彦伯擔任統裁官，兩人討論演習情況。記者蔡家蓁/攝影
交通部與金門縣政府今天辦理「115年陸上交通事故災害防救演習」，由副縣長陳祥麟擔任指揮官、交通部次長陳彦伯擔任統裁官，兩人討論演習情況。記者蔡家蓁/攝影

「115年陸上交通事故災害防救演習」今天在金門大橋封橋演練，現場出動數十位警消人員，模擬救災情況。記者蔡家蓁/攝影
「115年陸上交通事故災害防救演習」今天在金門大橋封橋演練，現場出動數十位警消人員，模擬救災情況。記者蔡家蓁/攝影

交通部與金門縣政府今天辦理「115年陸上交通事故災害防救演習」，現場傷患後送逼真。記者蔡家蓁/攝影
交通部與金門縣政府今天辦理「115年陸上交通事故災害防救演習」，現場傷患後送逼真。記者蔡家蓁/攝影

金門 金門大橋 橋梁 實兵演練

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