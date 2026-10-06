屏縣府攜手台積電協力廠商辦徵才 吸引逾千名學生

屏東縣政府攜手台積電慈善基金會、104人力銀行舉辦徵才，結合12家台積電供應鏈企業，吸引逾千人到場，屏東縣長周春米表示，讓求職者與企業面談，也讓學生提前認識產業與職涯方向。

「攜手築夢 職達未來」今天在屏東縣立體育館舉辦，活動集結超過40家企業，包含12家台積電供應鏈企業，提供逾1300個工作機會，活動吸引逾千名高中職學生及民眾到場。

周春米會中表示，今年已是縣府與台積電慈善基金會第4年合作辦理職涯探索及徵才活動，感謝台積電率領12家供應鏈企業參與，其中已有7家進駐屏東，透過企業設攤與人才招募，讓民眾更直接看見屏東正在形成的新產業聚落。

「產業進駐之外，人才培育更是屏東下一階段的重要工作。」周春米說，繼6月屏東科學園區半導體供應鏈聯合動土後，「台積電來屏東」逐漸成為地方關注焦點，對一座城市而言，產業發展最重要的意義，是能不能為下一代帶來希望，縣府持續整合教育及產業資源，提前培育產業所需人才，讓學生從就學階段累積專業能力，成為屏東產業發展的重要生力軍。

台積電資材管理組織副處長郭坤臟表示，台積電目前正以最快速度推動全球建廠布局，也期盼屏東半導體產業持續蓬勃發展。過去曾在美國亞利桑那州見證建廠從一片沙漠逐步形成產業聚落，相信在屏東縣政府團隊與產業共同努力下，屏東未來也將逐步建立完整的半導體產業發展環境。

台積電慈善基金會執行長彭冠宇說，現場看到許多學生參與，這些年輕學子未來都可能成為屏東重要的在地人才，而今天所接觸到的產業，也可能就是未來的在地就業機會。

縣府勞動暨青年發展處提及，職缺平均薪資達新台幣3萬5000元以上，讓求職者可直接了解工作內容、人才需求、薪資福利及職涯發展；縣府將持續串聯企業、學校及就業服務資源，協助產業找到所需人才，另一方面也讓青年更早接觸產業趨勢與職場需求。