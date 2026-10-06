國慶連假塞爆！墾丁首日住宿率估達8成 警祭交管分流措施

國慶連假9日起一連3日，國旅熱潮延續，屏東縣政府交旅處預估，墾丁首日實際住宿率將達8成。因應南下車潮，警方將針對車城、南灣及墾丁等易壅塞路段實施交管。

屏東縣政府交通旅遊處今天告訴中央社記者，在中央國旅補助與縣府獎勵旅遊計畫加乘下，國旅持續回溫。國慶連假預估延續中秋熱潮，屏東地區整體訂房率近7成，首日訂房率達8成；其中小琉球9、10日訂房率近滿房，墾丁9日訂房率約7成，依近期趨勢，預估仍有臨時入住旅客，實際住宿率估將達8成。

屏東縣政府警察局恆春分局已規劃交通疏導，針對車城、南灣及墾丁等熱門旅遊路段及易壅塞地點部署警力，並依現場人、車流狀況機動實施交通管制。

恆春警分局表示，9日至11日間上午8時至晚間10時，車城鄉台26線和平路口、中正路口、中山路24巷前及熊家豬腳前分隔島缺口封閉；後灣路與射寮路口至墾4-1號道路兩側禁止停車。

同一時段，南灣停車場至南灣路與林森巷口道路兩側（台26線31K至32K）禁止停車。墾丁牌樓至福華飯店周邊道路停車場，可提供大型車34個停車位、小型車約674個停車位。

恆春警分局指出，若台26線主線道路壅塞，警方將視車流啟動替代道路，南下遊客可由車城鄉海口長灘飯店路口右轉屏152線，再接屏153線，至南灣南光路口右轉南下；北上返程則可由台26線南灣南光路口左轉接屏153線，至屏152線車城鄉海口長灘飯店路口左轉台26線繼續北上。

此外，墾丁地區晚間人潮多，警方將機動實施「人車分流管制」，墾丁大街南、北兩端視狀況封閉為行人徒步區，禁止車輛進入，請民眾依員警指引行駛。